Она выполнила норматив мастера спорта
Спортсменка из Бурятии Елизавета Сагайдак завоевала бронзовую медаль в первый день первенства России по пулевой стрельбе. Она стала призёром в стрельбе из пневматической винтовки на олимпийской дистанции, сообщили в минспорта Бурятии.
Также Елизавете удалось выполнить норматив мастера спорта.
Спортсменка тренируется у Валентины Протасовой.
Первенство страны в стрельбе из малокалиберных винтовки, пистолета, произвольного и скорострельного пистолета проходит в Московской области. На турнире будет разыграно 12 комплектов наград и восемь по программе всероссийских соревнований в стрельбе из пневматических винтовки и пистолета, а также скоростной стрельбе из пятизарядного пневматического пистолета. Соревнования продлятся до 26 августа.
Пулевик из Бурятии завоевала медаль первенства России
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