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Пулевик из Бурятии завоевала медаль первенства России

Пулевик из Бурятии завоевала медаль первенства России
Общество,  Фото:предоставлено минспорта РБ
Она выполнила норматив мастера спорта

Спортсменка из Бурятии Елизавета Сагайдак завоевала бронзовую медаль в первый день первенства России по пулевой стрельбе. Она стала призёром в стрельбе из пневматической винтовки на олимпийской дистанции, сообщили в минспорта Бурятии.

Также Елизавете удалось выполнить норматив мастера спорта.

Спортсменка тренируется у Валентины Протасовой.

Первенство страны в стрельбе из малокалиберных винтовки, пистолета, произвольного и скорострельного пистолета проходит в Московской области. На турнире будет разыграно 12 комплектов наград и восемь по программе всероссийских соревнований в стрельбе из пневматических винтовки и пистолета, а также скоростной стрельбе из пятизарядного пневматического пистолета. Соревнования продлятся до 26 августа.
спорт пулевая стрельба первенство России

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