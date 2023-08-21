Пулевик из Бурятии завоевала медаль первенства России

Общество, Фото: предоставлено минспорта РБ

Она выполнила норматив мастера спорта



Спортсменка из Бурятии Елизавета Сагайдак завоевала бронзовую медаль в первый день первенства России по пулевой стрельбе. Она стала призёром в стрельбе из пневматической винтовки на олимпийской дистанции, сообщили в минспорта Бурятии.



Также Елизавете удалось выполнить норматив мастера спорта.



Спортсменка тренируется у Валентины Протасовой.



Первенство страны в стрельбе из малокалиберных винтовки, пистолета, произвольного и скорострельного пистолета проходит в Московской области. На турнире будет разыграно 12 комплектов наград и восемь по программе всероссийских соревнований в стрельбе из пневматических винтовки и пистолета, а также скоростной стрельбе из пятизарядного пневматического пистолета. Соревнования продлятся до 26 августа.

