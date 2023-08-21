Селенга в Улан-Удэ опять начала подниматься

За сутки она прибавилась на 2 сантиметра



Селенга в Улан-Удэ вновь поднимается. За последние сутки она повысилась на 2 сантиметра – до 240. Уда прибавилась на 1 – до 199.



Главный приток Байкала в столице республики сейчас выше поймы на 10 сантиметров, в Усть-Кяхте – на 25, в кяхтинском посёлке Наушки – на 15, в Новоселенгинске – на 92, а в Кабанске – на 73.



Река Чикой в селенгинском посёлке Поворот вышла на пойму на 11 см, Джида на одноимённой станции – уже на 146, а Уда в Удинске – на 5.