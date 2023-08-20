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Селенга в столице Бурятии снизилась ещё на два сантиметра

Селенга в столице Бурятии снизилась ещё на два сантиметра
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Главный приток Байкала в Улан-Удэ продолжает отступать

Селенга в Улан-Удэ по-прежнему идёт на спад. В Бурятском гидрометцентре рассказали, что за последние сутки она снизилась ещё на 2 сантиметра – до 238. На столько же прибавилась Уда. Сейчас её уровень – 198.

Главный приток Байкала в столице республики сегодня выше поймы на 8 сантиметров. В Усть-Кяхте этот показатель составляет 16, в посёлке Новоселенгинск – 85, а в Кабанске – 75.

Река Чикой в селенгинском посёлке Поворот вышла на пойму на 14 см, Джида на одноимённой станции – на 88, Уда в Удинске – на 6, а река Холодная в Северо-Байкальском районе – на 52.
реки Селенга Уда

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