Селенга в столице Бурятии снизилась ещё на два сантиметра

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Главный приток Байкала в Улан-Удэ продолжает отступать



Селенга в Улан-Удэ по-прежнему идёт на спад. В Бурятском гидрометцентре рассказали, что за последние сутки она снизилась ещё на 2 сантиметра – до 238. На столько же прибавилась Уда. Сейчас её уровень – 198.



Главный приток Байкала в столице республики сегодня выше поймы на 8 сантиметров. В Усть-Кяхте этот показатель составляет 16, в посёлке Новоселенгинск – 85, а в Кабанске – 75.



Река Чикой в селенгинском посёлке Поворот вышла на пойму на 14 см, Джида на одноимённой станции – на 88, Уда в Удинске – на 6, а река Холодная в Северо-Байкальском районе – на 52.