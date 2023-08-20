В Бурятии зарядят сильные дожди



По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 20-го и в понедельник, 21-го августа, в Бурятии сохранится неустойчивая прохладная погода. В северных районах и по северному Прибайкалью прогнозируют очень сильные продолжительные дожди.



В республиканском управлении МЧС сообщили: из-за этого возникает риск чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики и ЖКХ. В ведомстве предупредили о возможном повышении рек и подтоплении низменных участков.



В ближайшие два дня ночная температура будет колебаться от +6 до +12, в дневное время – от +17 до +23. Ветер обещают переменный – слабый и умеренный.

