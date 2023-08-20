В Бурятии зарядят сильные дожди

В республике ещё на несколько дней задержится ненастье
По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 20-го и в понедельник, 21-го августа, в Бурятии сохранится неустойчивая прохладная погода. В северных районах и по северному Прибайкалью прогнозируют очень сильные продолжительные дожди.
В республиканском управлении МЧС сообщили: из-за этого возникает риск чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики и ЖКХ. В ведомстве предупредили о возможном повышении рек и подтоплении низменных участков.
В ближайшие два дня ночная температура будет колебаться от +6 до +12, в дневное время – от +17 до +23. Ветер обещают переменный – слабый и умеренный.
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