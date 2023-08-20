В столице Бурятии ощутимо подорожали съёмные малогабаритки



В Улан-Удэ с августа 2022-го она поднялась на 5,4%. Снять мини-квартиру в столице Бурятии сегодня можно примерно за 16 223 рубля. В соседней Чите за студию или однушку до 32 квадратов просят 14 382 (-10,9%), в Иркутске – 18 039 (+18,2%).



Самые дорогие малогабаритки сдают в Москве – за 37 572 рубля в месяц, Сочи (35 475), Якутске (27 345), Хабаровске (23 986), Подмосковье (23 872), Санкт-Петербурге (21 903), Грозном (21 333), Сургуте (20 845), Мурманске (20 841) и Симферополе (19 209).



Самые дешёвые специалисты нашли в Пензе (8894), Оренбурге (10 299), Саранске (10 546), Брянске (10 630), Тольятти (11 401), Чебоксарах (11 500), Нижнем Тагиле (11 560), Орле (11 672), Белгороде (11 733) и Курске (11 750).



- Год назад городов с такими съёмными квартирами по средней цене менее 10 тысяч в нашем списке было пять, сейчас остался всего один (Пенза – прим.). Аренда дорожает год от года, и раскручивающаяся инфляция этому только способствует, – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

Специалисты федерального портала «Мир квартир» изучили цены на съёмное жильё площадью до 32 квадратных метров в 70 крупнейших городах (с населением более 300 тысяч человек) и пришли к выводу, что за год в среднем по стране они повысились на 10,5% – до 15 949 рублей. Аренда малогабариток подорожала в 61 населённом пункте, а в девяти, напротив, стала дешевле.