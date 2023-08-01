В центре Улан-Удэ появится Змей Горыныч

Ещё в апреле на официальном сайте госзакупок объявили запрос котировок на разработку проектной документации для последующего строительства новогоднего городка на площади Советов. Начальная цена контракта составляла 530 тысяч рублей, а заказчиком выступил комитет по градостроительству и архитектуре городской администрации.
В техзадании есть описание новогоднего городка-2024, который расположится в центре бурятской столицы. Там будут ёлка, большая катушка для взрослых и детей от 7 лет, световые конструкции «Звёздный купол», «Млечный путь», «Дракон» и «Звёздное небо», шрифтовые инсталляции «2024», «С Новым годом!» и «Шэнэ Жэлээр!» на постаменте, Дед Мороз и Снегурочка изо льда, тематическая композиция «Встреча Года Дракона», а также горка в виде дракона для маленьких горожан и ледяная чаша «Змей Горыныч».
Про другие фигуры пока ничего неизвестно. На площади также установят огромный светящийся шар, который впервые украсил её в преддверии 2023 года. Разработчик документации также должен учесть оформление объектов сезонной торговли – так называемые фут-траки – в единой стилистике и в соответствии с тематикой городка.
В прошлый раз на главной площади Улан-Удэ не стали устанавливать ледовые скульптуры за счёт бюджета. Всего на них планировали потратить восемь с половиной миллионов рублей, но в итоге сэкономленные деньги решили перевести в поддержку военнослужащих, находящихся на СВО.
Однако новогодние фигуры на свои средства вызвались установить 10 коммерческих предприятий и компаний. В центре столицы появились заяц на лыжах, белый медведь с клюшкой, кот на сноуборде, бык-хоккеист, белка и тигр на коньках, волк на трамплине, свиньи в упряжках, конь с позами и вертолёт. Из изготовили по эскизам, которые выбрали сами организации.
Однако новогодние фигуры на свои средства вызвались установить 10 коммерческих предприятий и компаний. В центре столицы появились заяц на лыжах, белый медведь с клюшкой, кот на сноуборде, бык-хоккеист, белка и тигр на коньках, волк на трамплине, свиньи в упряжках, конь с позами и вертолёт. Из изготовили по эскизам, которые выбрали сами организации.