В центре Улан-Удэ появится Змей Горыныч



Ещё в апреле на официальном сайте госзакупок объявили запрос котировок на разработку проектной документации для последующего строительства новогоднего городка на площади Советов. Начальная цена контракта составляла 530 тысяч рублей, а заказчиком выступил комитет по градостроительству и архитектуре городской администрации.



В техзадании есть описание новогоднего городка-2024, который расположится в центре бурятской столицы. Там будут ёлка, большая катушка для взрослых и детей от 7 лет, световые конструкции «Звёздный купол», «Млечный путь», «Дракон» и «Звёздное небо», шрифтовые инсталляции «2024», «С Новым годом!» и «Шэнэ Жэлээр!» на постаменте, Дед Мороз и Снегурочка изо льда, тематическая композиция «Встреча Года Дракона», а также горка в виде дракона для маленьких горожан и ледяная чаша «Змей Горыныч».







Про другие фигуры пока ничего неизвестно. На площади также установят огромный Про другие фигуры пока ничего неизвестно. На площади также установят огромный светящийся шар , который впервые украсил её в преддверии 2023 года. Разработчик документации также должен учесть оформление объектов сезонной торговли – так называемые фут-траки – в единой стилистике и в соответствии с тематикой городка.



