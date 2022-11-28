В центре Улан-Удэ всё-таки появится новогодний городок

Фигуры изо льда изготовят на деньги спонсоров
Власти решили не оставлять жителей бурятской столицы без ледового городка. Его построят на средства так называемых спонсоров – местных предприятий и организаций. Эту информацию подтвердили в комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ.
- Улан-Удэнский авиазавод, 2ГИС и другие предприятия выразили желание установить свои скульптуры. Их можно будет увидеть к концу строительства городка, – отметили в КГХ.
На ледовых фигурах будет логотип компании-спонсора и у каждой – индивидуальный дизайн, который сначала должны утвердить в комитете по архитектуре и градостроительству.
Как сообщал «Байкал-Daily», от новогоднего городка за восемь с половиной миллионов рублей за бюджетный счёт в этот раз решили отказаться из-за спецоперации на Украине
– сэкономленные деньги направят участникам СВО. Ранее обещали лишь установить ёлку, большую катушку (обе они из многоразовых металлических конструкций), а также пару горок для малышей.
Ёлку, которую начали устанавливать на минувшей неделе
, украсят прошлогодними игрушками
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Фигуры изо льда изготовят на деньги спонсоров
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