На главной площади Улан-Удэ устанавливают огромную ёлочную игрушку









20 декабря заместитель мэра - председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев проверил, как идёт монтаж светового объекта и как в целом идёт работа на площади. По итогам осмотра заммэра высказал несколько замечаний в адрес подрядчика.



– Необходимо уделить особое внимание безопасности детей. Нужно разделить потоки катающихся детей, сделать отбойники к детским горкам, а также обезопасить трубы, которые мы используем для иллюминационного оформление городка, – сказал Сергей Гашев.



Подрядчики должны устранить все замечания в срок до 23 декабря.



На площади Советов уже смонтирована главная городская ёлка, продолжается иллюминационное оформление городка. Заготовлена и доставлена большая часть льда, из которого художники будут делать фигуры сказочных персонажей. Все ледовые скульптуры будут подсвечены.



Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году ледового городка за бюджетный счёт на площади не будет. Сэкономленные 8,5 млн рублей

20 декабря заместитель мэра - председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев проверил, как идёт монтаж светового объекта и как в целом идёт работа на площади. По итогам осмотра заммэра высказал несколько замечаний в адрес подрядчика.– Необходимо уделить особое внимание безопасности детей. Нужно разделить потоки катающихся детей, сделать отбойники к детским горкам, а также обезопасить трубы, которые мы используем для иллюминационного оформление городка, – сказал Сергей Гашев.Подрядчики должны устранить все замечания в срок до 23 декабря.На площади Советов уже смонтирована главная городская ёлка, продолжается иллюминационное оформление городка. Заготовлена и доставлена большая часть льда, из которого художники будут делать фигуры сказочных персонажей. Все ледовые скульптуры будут подсвечены.Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году ледового городка за бюджетный счёт на площади не будет. Сэкономленные 8,5 млн рублей решили направить на поддержку участников спецоперации . Ледовые скульптуры устанавливают за счёт организаций и коммерческих предприятий

На площади Советов в Улан-Удэ устанавливают шестиметровый световой шар «Ёлочная игрушка». Объёмная конструкция украсит главную площадь и будет использоваться много лет, сообщили в комитете городского хозяйства.В шаре сочетается холодный и тёплый белый цвет свечения иллюминации с мерцающими элементами. Конструкция состоит из алюминиевого каркаса, ярких гирлянд и мишуры. Изделие разборное, делится на части для удобства хранения, транспортировки и монтажа.