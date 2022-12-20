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На главной площади Улан-Удэ устанавливают огромную ёлочную игрушку

На главной площади Улан-Удэ устанавливают огромную ёлочную игрушку
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Объёмная конструкция будет использоваться много лет

На площади Советов в Улан-Удэ устанавливают шестиметровый световой шар «Ёлочная игрушка». Объёмная конструкция украсит главную площадь и будет использоваться много лет, сообщили в комитете городского хозяйства.

В шаре сочетается холодный и тёплый белый цвет свечения иллюминации с мерцающими элементами. Конструкция состоит из алюминиевого каркаса, ярких гирлянд и мишуры. Изделие разборное, делится на части для удобства хранения, транспортировки и монтажа.



20 декабря заместитель мэра - председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев проверил, как идёт монтаж светового объекта и как в целом идёт работа на площади. По итогам осмотра заммэра высказал несколько замечаний в адрес подрядчика.

– Необходимо уделить особое внимание безопасности детей. Нужно разделить потоки катающихся детей, сделать отбойники к детским горкам, а также обезопасить трубы, которые мы используем для иллюминационного оформление городка, – сказал Сергей Гашев.

Подрядчики должны устранить все замечания в срок до 23 декабря.

На площади Советов уже смонтирована главная городская ёлка, продолжается иллюминационное оформление городка. Заготовлена и доставлена большая часть льда, из которого художники будут делать фигуры сказочных персонажей. Все ледовые скульптуры будут подсвечены.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году ледового городка за бюджетный счёт на площади не будет. Сэкономленные 8,5 млн рублей решили направить на поддержку участников спецоперации. Ледовые скульптуры устанавливают за счёт организаций и коммерческих предприятий
Новый год ледовый городок

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