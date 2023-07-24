Перерожденец учителя Далай-ламы посещает Иркутскую область

Общество, Фото: Буддийская Традиционная Сангха России

Он нанесёт пастырский визит в дацаны региона



Иркутскую область посещает с пастырским визитом Йонзин Линг Ринпоче, в прошлой жизни являвшийся личным наставником Далай-ламы XIV.



Сегодня, 24 июля, запланирован пастырский визит Линг Ринпоче в Иркутский дацан. Также состоится освящение статуи Бакула Ринпоче на территории дацана.



25 июля Линг Ринпоче посетит Усть-Ордынский дацан «Тубдэн Даржелин». Здесь планируется дарование краткого наставления и передачи лунг буддийских мантр, а также благословение всех гостей.



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