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В Бурятии отменят режим повышенной готовности по коронавирусу

В Бурятии отменят режим повышенной готовности по коронавирусу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он действует более трёх лет

Власти Бурятии планируют отменить режим повышенной готовности из-за коронавируса, который продолжается более трёх лет.

Когда началась пандемия, регионам дали полномочия по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Глава Бурятии ввёл режим повышенной готовности 7 февраля 2020 года. На тот момент в республике не было ещё ни одного заражённого (первые появились в конце марта), но школы уже были закрыты на карантин и постепенно вводили масочный режим.

Вопрос об отмене режима повышенной готовности рассмотрели 7 июня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством зампреда правительства Петра Мордовского.

- Согласно протоколу заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции на территории России от 27 апреля 2023, высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовано отменить режим повышенной готовности, введённый в связи с угрозой распространения COVID-19. С учётом улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки комиссией было принято решение ходатайствовать перед правительством Бурятии об отмене режима повышенной готовности, - сообщили в минздраве республики.

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии с начала пандемии зарегистрировано 157 849 случаев заражений COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 5 мая объявил официально, что принято официальное решение об окончании пандемии COVID-19. Пандемия продлилась 3 года 1 месяц 24 дня. Таким образом ВОЗ сняла режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за коронавируса.

За три года коронавирус во всём мире унес жизни как минимум 20 млн человек, в России скончались порядка 398 тысяч человек.

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