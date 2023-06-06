В Бурятии ищут управу на кусачих собак





На встрече с представителями СМИ в конце марта Цыденов тоже затронул проблему уличных собак, которую ранее обсудил на совещании с вице-премьером российского правительства Викторией Абрамченко. Согласно действующему в регионе порядку отлова, всех бродячих животных сначала обследуют, при необходимости – прививают, стерилизуют и чипируют и оставляют в приюте минимум на неделю, а тех, которые уже проходили эти процедуры, просто отправляют на карантин.



Затем маленьких особей – до 25 сантиметров в холке – выпускают в прежнюю среду обитания, то есть на улицы, если не удалось пристроить их в добрые руки. Крупные же должны навсегда оставаться в питомниках.



- Мы должны их поймать, поцеловать и выпустить, – отметил тогда глава РБ. – Каждый год возникает проблема с нападением собак на людей, и возвращать их в прежнюю среду обитания – не самое правильное решение. Пожизненное содержание тоже нерационально. Если брать лучшую мировую практику, в разных странах делают по-разному. Где-то животных держат в приюте десять дней и ищут ей нового хозяина, где-то – полгода. Это максимальный срок. И в последующем, согласно рекомендациям всемирного ветеринарного общества – усыпление.



По словам руководителя региона, недавно появились изменения, разрешающие выпускать псов не там, где их изловили, а в другие места.



- Конечно, это получше, чем когда собак отлавливали около детского сада и туда же возвращали, – отметил глава. – Но увези их на километр – они вернутся туда, где уже привыкли быть. Потому совершенствования в этой сфере требуются. Запрос от многих регионов – не только от Бурятии – очень высокий. Требуются устранение недоработок, правовых несоответствий, совершенствование законодательства в этом направлении, позволяющее сокращать численность животных и обеспечить защиту людей.

