В Бурятии ищут управу на кусачих собак

В региональном отделении Народного фронта озаботились наболевшим «собачьим» вопросом. Там заявили, что с начала года в Бурятии зафиксировали уже 280 нападений четвероногих на людей, причём в большинстве случаев это были домашние животные.
На минувшей неделе в республике ужесточили правила содержания и выгула питомцев. Теперь появляться с ними на улицах разрешается только в наморднике и на коротком поводке, а в частном секторе псов нужно держать на цепи или в вольере – причём определённого размера. Кроме того, запрещено приходить со своими хвостатыми любимцами в общественные места, если у входа туда есть соответствующее предупреждение. Исключение – ветеринарные клиники и груминг-салоны. Нововведения не касаются и собак-поводырей.
Управу ищут и на бездомных псов. Регионам хотят дать больше полномочий по решению этой проблемы. Местные общественники тем временем предложили главе Бурятии Алексею Цыденову рассмотреть дополнительные меры. Среди них – жёсткий аудит потраченных финансовых средств на отлов и содержание животных и допуск общественных инспекторов к официальным проверкам по исполнению соответствующих контрактов.
Кроме того, «фронтовики» считают, что нужно ввести обязательную регистрацию домашних собак и создать реестр с привязкой к хозяину, популяризовать программы бесплатной и льготной стерилизации и оказывать господдержку приютам и волонтёрам, которые помогают четвероногим. А ещё активисты Народного фронта призывают вести с населением работу по поводу ответственного отношения к животным.
На встрече с представителями СМИ в конце марта Цыденов тоже затронул проблему уличных собак, которую ранее обсудил на совещании с вице-премьером российского правительства Викторией Абрамченко. Согласно действующему в регионе порядку отлова, всех бродячих животных сначала обследуют, при необходимости – прививают, стерилизуют и чипируют и оставляют в приюте минимум на неделю, а тех, которые уже проходили эти процедуры, просто отправляют на карантин.
Затем маленьких особей – до 25 сантиметров в холке – выпускают в прежнюю среду обитания, то есть на улицы, если не удалось пристроить их в добрые руки. Крупные же должны навсегда оставаться в питомниках.
- Мы должны их поймать, поцеловать и выпустить, – отметил тогда глава РБ. – Каждый год возникает проблема с нападением собак на людей, и возвращать их в прежнюю среду обитания – не самое правильное решение. Пожизненное содержание тоже нерационально. Если брать лучшую мировую практику, в разных странах делают по-разному. Где-то животных держат в приюте десять дней и ищут ей нового хозяина, где-то – полгода. Это максимальный срок. И в последующем, согласно рекомендациям всемирного ветеринарного общества – усыпление.
По словам руководителя региона, недавно появились изменения, разрешающие выпускать псов не там, где их изловили, а в другие места.
- Конечно, это получше, чем когда собак отлавливали около детского сада и туда же возвращали, – отметил глава. – Но увези их на километр – они вернутся туда, где уже привыкли быть. Потому совершенствования в этой сфере требуются. Запрос от многих регионов – не только от Бурятии – очень высокий. Требуются устранение недоработок, правовых несоответствий, совершенствование законодательства в этом направлении, позволяющее сокращать численность животных и обеспечить защиту людей.
Затем маленьких особей – до 25 сантиметров в холке – выпускают в прежнюю среду обитания, то есть на улицы, если не удалось пристроить их в добрые руки. Крупные же должны навсегда оставаться в питомниках.
- Мы должны их поймать, поцеловать и выпустить, – отметил тогда глава РБ. – Каждый год возникает проблема с нападением собак на людей, и возвращать их в прежнюю среду обитания – не самое правильное решение. Пожизненное содержание тоже нерационально. Если брать лучшую мировую практику, в разных странах делают по-разному. Где-то животных держат в приюте десять дней и ищут ей нового хозяина, где-то – полгода. Это максимальный срок. И в последующем, согласно рекомендациям всемирного ветеринарного общества – усыпление.
По словам руководителя региона, недавно появились изменения, разрешающие выпускать псов не там, где их изловили, а в другие места.
- Конечно, это получше, чем когда собак отлавливали около детского сада и туда же возвращали, – отметил глава. – Но увези их на километр – они вернутся туда, где уже привыкли быть. Потому совершенствования в этой сфере требуются. Запрос от многих регионов – не только от Бурятии – очень высокий. Требуются устранение недоработок, правовых несоответствий, совершенствование законодательства в этом направлении, позволяющее сокращать численность животных и обеспечить защиту людей.