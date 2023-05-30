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Владельцев домашних собак в Бурятии возьмут под жёсткий контроль

Владельцев домашних собак в Бурятии возьмут под жёсткий контроль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
С ними запретят появляться в общественных местах

В Бурятии начнут контролировать выгул и содержание собак. Накануне в регионе утвердили соответствующие правила и внесли необходимые изменения в постановление республиканского правительства № 108 от 6 марта 2015 года. В управлении ветеринарии уточнили, что ранее таких правил в республике не было.

По словам руководителя ведомства Амгалана Дармаева, Бурятия – один из субъектов, где владельцы четвероногих безответственнее всего относятся к этому вопросу. Подтверждение тому – многочисленные обращения, поступающие в управление.

Многие, к примеру, жалуются на большое количество животных в многоквартирных домах. По мнению наших земляков, это нарушает их права и законные интересы.

- Чаще всего животных не прививают от бешенства. Они не находятся на привязи или в вольерах, что угрожает окружающим. В 2021 году поступило 537 обращений, в 2022-ом – 498, – подчеркнул Амгалан Дармаев.

В документе дали определение понятию «самовыгул» –  когда домашние питомцы находятся на улице без поводка и без присмотра хозяев. Хотя, согласно утверждённым правилам, они должны быть в наморднике и на коротком поводке (исключение – собаки-поводыри), а псов, проживающих в частных домах, обязаны держать на привязи или в вольере. Ещё одно требование – предупреждающая табличка, что во дворе есть животное.

Площадь вольера для крупных особей (40 и более сантиметров в холке) – не менее чем двух квадратных метров (1 x 2 метра), для мелких – (менее 40 сантиметров в холке) – полтора (1×1,5 метра), а высота, соответственно – 0,9 и 0,6 метра.

В постановлении также говорится, что с домашними любимцами запрещено появляться в общественных местах, если у входа туда есть соответствующая информация. Исключение опять же – если незрячих или людей с плохим зрением сопровождают собаки-поводыри. И, конечно же, с псами разрешается приходить в ветеринарные клиники и различные салоны, где оказывают услуги по уходу за домашними животными. Нарушение этих правил чревато штрафами.


собаки животные

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