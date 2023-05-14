В Бурятии участки на 500 млн незаконно включили в земельный фонд района

Участки на сегодня возвращены в федеральную собственность
Установлено, что земельные участки общей площадью более 37 тыс. га., из которых более 12 тыс. га. - располагается непосредственно на побережье Байкала, были незаконно включены в земельный фонд одного из районов Бурятии.
На участках произрастают деревья, обеспечивающие стабильное состояние уникальной и хрупкой экологической системы озера Байкал, флоры и фауны северного региона. Кадастровая стоимость земель превышает полмиллиарда рублей.
- По иску природоохранного прокурора Северобайкальским городским судом право муниципальной собственности на указанные земли признано отсутствующим. Верховным судом Республики Бурятия решение суда оставлено в силе, - сообщают в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Земли лесного фонда в Бурятии возвращены в федеральную собственность.
Участки на сегодня возвращены в федеральную собственность
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