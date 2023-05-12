Долгожительницу Бурятии поздравили с 95-летием

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Юбиляр проживает в Хоринском районе



В Хоринском районе Бурятии с 95-летним юбилеем поздравили долгожительницу, участницу трудового фронта Маю Акимовну Дашиеву. Родилась именинница в Читинской области, на станции Могзон. После окончания 7-го класса приехала в Еравнинский район.



- Здесь и началась моя трудовая деятельность. Несмотря на юный возраст, работала на рыбзаводе, на сплаве. В те годы по реке Уда сплавляли лес, и нам – подросткам доверяли разную вспомогательную работу. Уже после войны, в 1948 году, наша семья переехала в улус Амгаланта Хоринского района. Здесь мы и познакомилась с будущим супругом Ракшой Цыренжаповичем. Родили и воспитали двух прекрасных дочерей и двух сыновей. Я горжусь своей большой и дружной семьёй, ведь у нас – 12 внуков, 28 правнуков и 5 праправнуков, - рассказала юбиляр.



В трудные послевоенные годы супруги Дашиевы работали в колхозе, затем в совхозе «Георгиевский» до выхода на пенсию.



- Мая Акимовна – ветеран труда, труженица тыла, награждена медалью «За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», многочисленными грамотами за многолетний и добросовестный труд, - пояснили в отделе социальной защиты по Хоринскому району.



Труженице тыла вручили персональные поздравления президента России и главы Бурятии, а также подарочный сертификат на единовременную денежную выплату. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



