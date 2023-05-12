Юбиляр проживает в Хоринском районе
В Хоринском районе Бурятии с 95-летним юбилеем поздравили долгожительницу, участницу трудового фронта Маю Акимовну Дашиеву. Родилась именинница в Читинской области, на станции Могзон. После окончания 7-го класса приехала в Еравнинский район.
- Здесь и началась моя трудовая деятельность. Несмотря на юный возраст, работала на рыбзаводе, на сплаве. В те годы по реке Уда сплавляли лес, и нам – подросткам доверяли разную вспомогательную работу. Уже после войны, в 1948 году, наша семья переехала в улус Амгаланта Хоринского района. Здесь мы и познакомилась с будущим супругом Ракшой Цыренжаповичем. Родили и воспитали двух прекрасных дочерей и двух сыновей. Я горжусь своей большой и дружной семьёй, ведь у нас – 12 внуков, 28 правнуков и 5 праправнуков, - рассказала юбиляр.
В трудные послевоенные годы супруги Дашиевы работали в колхозе, затем в совхозе «Георгиевский» до выхода на пенсию.
- Мая Акимовна – ветеран труда, труженица тыла, награждена медалью «За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», многочисленными грамотами за многолетний и добросовестный труд, - пояснили в отделе социальной защиты по Хоринскому району.
Труженице тыла вручили персональные поздравления президента России и главы Бурятии, а также подарочный сертификат на единовременную денежную выплату. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Долгожительницу Бурятии поздравили с 95-летием
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице республике пройдёт просветительская литературная выставка-форум
Участники посоревнуются в ловле спиннингом с берега
Участникам необходимо показать «национальный колорит» региона
В столице Бурятии пройдёт творческий вечер
Первый рейс состоится 19 июня
Расписание движения нескольких пригородных поездов изменится на ВСЖД в мае – июне
Соревнования приурочены к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На территории проведут озеленение, освещение и монтаж малых архитектурных форм
Она выиграла турнир по женской борьбе
Юбиляр проживает в Хоринском районе
Птица сопровождала ламу во время обхода вокруг дацана
Представительница коллектива стала 8-кратной победительницей «Red Fox Vertical Kilometer»
На показе присутствовала главная героиня ленты
В республике выбраны призёры конкурса по изданию произведений на бурятском языке
В Катангском районе ведётся обследование домов, пострадавших от паводка