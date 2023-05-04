В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в мас-рестлинге





Победителя выявляли по наибольшему количеству очковВ улан-удэнской колонии-поселение № 3 прошли соревнования по якутской национальной борьбе - мас-рестлингу. В них приняли участие 26 осуждённых.Перед началом соревнований участникам разъяснили правила и порядок проведения турнира, провели инструктаж по технике безопасности при выполнении силового упражнения.После начались поединки, которые проходили по круговой системе, где каждый участник встречается с каждым соперником. Победителя выявляли по наибольшему количеству очков.«Мас-рестлинг» - это единственный бесконтактный вид единоборства, в котором задача соперников вырвать специальную палку друг у друга, при этом упираясь ногами в доску. Считается национальным видом спортом в Якутии. Произошёл от традиционной игры в перетягивание палки. Называется также «Мас» в переводе с якутского означает «дерево, палка», «рестлинг» — с английского — «борьба».