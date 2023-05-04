04 мая

03 мая

Популярное

В столице Бурятии взялись за лишнюю растительность

В столице Бурятии взялись за лишнюю растительность
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
На городских улицах вовсю подрезают кустарники
 
В столице Бурятии стартовали сезонные работы по уходу за зелёными насаждениями. Это формирование живых изгородей и вырезка порослей и дикоросов. В городе составили список улиц, где нужно привести в порядок деревья и кустарники ради безопасности горожан. Для этого сформировали три бригады, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Сотрудники МБУ «Городское лесничество» уже провели необходимые работы на въезде в город с трассы «Улан-Удэ – Курумкан» по обеим сторонам дороги.

- Дикорастущие кустарники и живые изгороди вдоль дорог и тротуаров и на пересечении проезжих частей перекрывают обзор как водителям, так и пешеходам, создавая опасные ситуации, – пояснила директор МБУ Виктория Утесова. – Такие работы необходимо проводить заблаговременно для безопасности горожан.
 
По словам главы «Городского лесничества», когда на деревьях и кустарниках практически одновременно появятся листья, перекрывая обзор участникам дорожного движения, сделать подрезку сразу на всей территории города будет затруднительно. 
озеленение деревья благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

10 школьников из Бурятии поедут в «Артек»
10 школьников из Бурятии поедут в «Артек»
Общество, 04.05.2023
Они стали призёрами всероссийского конкурса «Перемены со вкусом»
Жители Бурятии рискуют стать жертвами лжебанков
Жители Бурятии рискуют стать жертвами лжебанков
Общество, 04.05.2023
Эксперты объяснили, как не попасть в ловушку аферистов
Жители Бурятии вновь увидят «Блеск Азии»
Жители Бурятии вновь увидят «Блеск Азии»
Общество, 04.05.2023
Показ состоится в конце мая 
На Левом берегу в Улан-Удэ отловили пять безнадзорных собак
На Левом берегу в Улан-Удэ отловили пять безнадзорных собак
Общество, 04.05.2023
Также во время рейда вакцинировали 28 собак
Родным погибшего на СВО улан-удэнца вручили орден Мужества
Родным погибшего на СВО улан-удэнца вручили орден Мужества
Общество, 04.05.2023
38-летнего Евгения Галсанова представили к нему посмертно
Волонтёры рассказали, как искали пропавшего в Улан-Удэ восьмилетнего мальчика
Волонтёры рассказали, как искали пропавшего в Улан-Удэ восьмилетнего мальчика
Общество, 04.05.2023
Исчезнувший на всю ночь школьник очень любит кататься на трамваях
В реке в Бурятии нашли четыре коровьих трупа
В реке в Бурятии нашли четыре коровьих трупа
Общество, 04.05.2023
Теперь специалистам предстоит выяснить причину их гибели
Музей в Бурятии оснастят современным оборудованием
Музей в Бурятии оснастят современным оборудованием
Общество, 04.05.2023
На это выделят почти 4 миллиона рублей
В Бурятии предлагают штрафовать за выезд вне ледовых переправ
В Бурятии предлагают штрафовать за выезд вне ледовых переправ
Общество, 04.05.2023
Также предлагают наказывать за езду по льду после закрытия переправы
В Бурятии реализуют проект «За последней чертой»
В Бурятии реализуют проект «За последней чертой»
Общество, 04.05.2023
Он поможет детям, находящимся в конфликте с законом
В Бурятии отважный девятиклассник спас тонувшего жеребёнка
В Бурятии отважный девятиклассник спас тонувшего жеребёнка
Общество, 04.05.2023
Школьник без раздумий бросился за ним в ледяную воду
В Улан-Удэ откроют «большой» футбольный сезон
В Улан-Удэ откроют «большой» футбольный сезон
Общество, 04.05.2023
В столице Бурятии пройдёт матч чемпионата ДФО и СФО
В Бурятии детям прочитают о Великой Отечественной войне
В Бурятии детям прочитают о Великой Отечественной войне
Общество, 04.05.2023
В столице республики проведут патриотическую акцию по поддержке детского чтения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^