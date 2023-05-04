В столице Бурятии взялись за лишнюю растительность



В столице Бурятии стартовали сезонные работы по уходу за зелёными насаждениями. Это формирование живых изгородей и вырезка порослей и дикоросов. В городе составили список улиц, где нужно привести в порядок деревья и кустарники ради безопасности горожан. Для этого сформировали три бригады, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Сотрудники МБУ «Городское лесничество» уже провели необходимые работы на въезде в город с трассы «Улан-Удэ – Курумкан» по обеим сторонам дороги.



- Дикорастущие кустарники и живые изгороди вдоль дорог и тротуаров и на пересечении проезжих частей перекрывают обзор как водителям, так и пешеходам, создавая опасные ситуации, – пояснила директор МБУ Виктория Утесова. – Такие работы необходимо проводить заблаговременно для безопасности горожан.



По словам главы «Городского лесничества», когда на деревьях и кустарниках практически одновременно появятся листья, перекрывая обзор участникам дорожного движения, сделать подрезку сразу на всей территории города будет затруднительно.

