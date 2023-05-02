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В Улан-Удэ вновь пройдёт фестиваль городских экскурсий

В Улан-Удэ вновь пройдёт фестиваль городских экскурсий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится с 5 по 8 мая

Юбилейный, пятый, фестиваль городских экскурсий «Хото» состоится с 5 по 8 мая 2023 года. Он свяжет две столицы байкальского берега - Улан-Удэ и Иркутск, сообщили организаторы фестиваля.

С 5 по 8 мая в столице Бурятии пройдут трамвайные, пешие и автобусные обзорные и тематические экскурсии, а 7 и 8 мая пешие и автобусные экскурсии запланированы в Иркутске.

Среди экскурсий в этом году - поездка в Иволгинский дацан, пешеходная экскурсия по Ленина, трамвайная экскурсия «По Улан-Удэ на Львёнке», экскурсия в театр оперы и балета и Бурдрам.

В Иркутске гостям предложат пешеходную экскурсию по самым значимым местам города и посещение Листвянки.

Фестиваль городских экскурсий «Хото» проводится ведущими гидами-экскурсоводами Бурятии регулярно с 2019 года. В 2022 году фестиваль городских экскурсий «Хото» проходил с 1 по 5 июня в рамках туристской ярмарки «Baikal Travel Mаrt».

Фестиваль обычно длится от пяти до семи дней и включает в себя от 10 до 20 разных площадок, до 50 экскурсий за фестиваль. За весь фестиваль приходит в среднем до 550 посетителей. Участниками экскурсий уже стали жители Улан-Удэ, Бурятии и 17 городов России.


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