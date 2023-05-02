В столице Бурятии широко отметят День Победы

В городе устроят военный парад и развернут гигантскую георгиевскую ленту
Так, «Бессмертный полк» на сей раз проведут в новом формате. Присоединиться к акции по-прежнему могут все жители, чьи родные участвовали в ВОВ и которых сегодня уже нет в живых. В предыдущие годы организаторы предлагали распечатать портрет близкого человека на листе формата А3, закрепить его на специальном «держателе» – штендере и пройти вместе с колонной по улицам и площадям.
Однако в 2023 году от традиционного шествия отказались по соображениям безопасности, пояснила на очередном правительственном брифинге замминистра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Парпаева.
- Общественные организации «Движение первых», «Бессмертный полк» и «Волонтёры Победы» предложили новый формат мероприятия. Портреты героев можно разместить на автомобилях и общественном транспорте, – отметила она.
Для оформления фото на сайте «Бессмертного полка» есть специальный конструктор. Ещё один вариант – надеть футболку, толстовку или жилет с изображением участника ВОВ и носить их в праздник или же поместить портрет на бейджик либо значок.
Жителей Бурятии призывают рассказать о фронтовиках и в соцсетях с хэштегом #мойбессмертныйполк и поставить на аватар снимок ветерана. Образовательным организациям предлагают развесить портреты героев на стенах и таким образом почтить их память.
В День Победы на площади Революции в Улан-Удэ пройдёт концерт-акция «Синий платочек». В 12:00 представители молодёжного центра Бурятии совместно с учащимися колледжа искусств имени П. И. Чайковского раздадут зрителям платочки, ставшие символом мирного голубого неба. После там же установят «Рекорд Победы» – все желающие смогут отжаться или поднять гири в общей сложности 28 489 раз – именно столько дней прошло с момента окончания ВОВ.
В программе – и ряд спортивных мероприятий, посвящённых 78-ой годовщине Победы. Это турнир по ушу, чемпионат по тхэквондо, соревнования по борьбе и хоккею с мячом.
Кроме того, в четверг, 4 мая, в школах Бурятии прозвучит гимн РФ. В школах торжественно поднимут российский триколор. На встречу с учениками пригласят ветеранов. По словам главы Минобрнауки РБ Валерия Позднякова, мероприятия в честь 9 мая, в том числе – в режиме онлайн – будут проходить в республике весь месяц. На линейках в учебных заведениях дети расскажут о своих дедах и прадедах, участвовавших в ВОВ.
Ребята исполнят песни военных лет в рамках акции «Песня Победы». Все желающие смогут поучаствовать и в другой – «Окна Победы», украсив окна и балконы своих квартир рисунками и фотографиями, посвящённых героям войны. А 5 мая около дворца детского и юношеского творчества высадят «Сад Победы». Там же развернут огромную георгиевскую ленту шириной в 80 и длиной в 150 метров.
В субботу, 6-го числа, в Бурятию приедет «Поезд Победы». Каждый вагон – это отдельная экспозиция на колёсах. Время прибытия состава станет известно чуть позже. А в 10 часов утра 9 мая на площади Советов начнётся военный парад, к которому присоединятся кадеты из кадетской школы-интерната и юнармейцы из СОШ Улан-Удэ и ближайших районов.
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