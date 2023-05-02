02 мая

01 мая

Популярное

В столице Бурятии широко отметят День Победы

В столице Бурятии широко отметят День Победы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В городе устроят военный парад и развернут гигантскую георгиевскую ленту 

Уже в следующий вторник, 9 мая, Бурятия вместе со всей страной отметит 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В республике, в частности, в Улан-Удэ состоится ряд праздничных мероприятий, посвящённых этому событию.

Так, «Бессмертный полк» на сей раз проведут в новом формате. Присоединиться к акции по-прежнему могут все жители, чьи родные участвовали в ВОВ и которых сегодня уже нет в живых. В предыдущие годы организаторы предлагали распечатать портрет близкого человека на листе формата А3, закрепить его на специальном «держателе» – штендере и пройти вместе с колонной по улицам и площадям.

Однако в 2023 году от традиционного шествия отказались по соображениям безопасности, пояснила на очередном правительственном брифинге замминистра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Парпаева.

- Общественные организации «Движение первых», «Бессмертный полк» и «Волонтёры Победы» предложили новый формат мероприятия. Портреты героев можно разместить на автомобилях и общественном транспорте, – отметила она.

Для оформления фото на сайте «Бессмертного полка» есть специальный конструктор. Ещё один вариант – надеть футболку, толстовку или жилет с изображением участника ВОВ и носить их в праздник или же поместить портрет на бейджик либо значок.

Жителей Бурятии призывают рассказать о фронтовиках и в соцсетях с хэштегом #мойбессмертныйполк и поставить на аватар снимок ветерана. Образовательным организациям предлагают развесить портреты героев на стенах и таким образом почтить их память.

В День Победы на площади Революции в Улан-Удэ пройдёт концерт-акция «Синий платочек». В 12:00 представители молодёжного центра Бурятии совместно с учащимися колледжа искусств имени П. И. Чайковского раздадут зрителям платочки, ставшие символом мирного голубого неба. После там же установят «Рекорд Победы» – все желающие смогут отжаться или поднять гири в общей сложности 28 489 раз – именно столько дней прошло с момента окончания ВОВ.

В программе – и ряд спортивных мероприятий, посвящённых 78-ой годовщине Победы. Это турнир по ушу, чемпионат по тхэквондо, соревнования по борьбе и хоккею с мячом.

Кроме того, в четверг, 4 мая, в школах Бурятии прозвучит гимн РФ. В школах торжественно поднимут российский триколор. На встречу с учениками пригласят ветеранов. По словам главы Минобрнауки РБ Валерия Позднякова, мероприятия в честь 9 мая, в том числе – в режиме онлайн – будут проходить в республике весь месяц. На линейках в учебных заведениях дети расскажут о своих дедах и прадедах, участвовавших в ВОВ.

Ребята исполнят песни военных лет в рамках акции «Песня Победы». Все желающие смогут поучаствовать и в другой – «Окна Победы», украсив окна и балконы своих квартир рисунками и фотографиями, посвящённых героям войны. А 5 мая около дворца детского и юношеского творчества высадят «Сад Победы». Там же развернут огромную георгиевскую ленту шириной в 80 и длиной в 150 метров.

В субботу, 6-го числа, в Бурятию приедет «Поезд Победы». Каждый вагон – это отдельная экспозиция на колёсах. Время прибытия состава станет известно чуть позже. А в 10 часов утра 9 мая на площади Советов начнётся военный парад, к которому присоединятся кадеты из кадетской школы-интерната и юнармейцы из СОШ Улан-Удэ и ближайших районов. 

Возрастное ограничение – 0+


День Победы праздник парад акция Бессмертный полк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятский фильм за четыре дня собрал миллион просмотров на YouTube
Бурятский фильм за четыре дня собрал миллион просмотров на YouTube
Общество, 02.05.2023
Картина «Золото империи» побила рекорд «Головара»
388 работников культуры Бурятии повысят квалификацию
388 работников культуры Бурятии повысят квалификацию
Общество, 02.05.2023
Обучение состоится в 14 образовательных учреждениях
В Бурятии привели в порядок дорогу, размытую горной рекой
В Бурятии привели в порядок дорогу, размытую горной рекой
Общество, 02.05.2023
Там ликвидировали промоину и утрамбовали грунт
В Бурятии похоронили погибшего на СВО многодетного отца
В Бурятии похоронили погибшего на СВО многодетного отца
Общество, 02.05.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
В Бурятии сельчан ужаснуло состояние памятника погибшим в ВОВ
В Бурятии сельчан ужаснуло состояние памятника погибшим в ВОВ
Общество, 02.05.2023
Власти пообещали привести его в порядок перед 9 мая
УФСИН Бурятии и Росгвардия обсудили вопросы поставки мебели
УФСИН Бурятии и Росгвардия обсудили вопросы поставки мебели
Общество, 02.05.2023
Рабочий процесс контролируют опытные мастера
До +12 потеплеет в Бурятии
До +12 потеплеет в Бурятии
Общество, 02.05.2023
В республике обещают дожди и мокрый снег
В селе Бурятии пожаловались на перебои с бесплатными лекарствами для детей
В селе Бурятии пожаловались на перебои с бесплатными лекарствами для детей
Общество, 01.05.2023
Родители вынуждены покупать препараты самостоятельно
В районе Бурятии открыли новый памятник серпу и молоту
В районе Бурятии открыли новый памятник серпу и молоту
Общество, 01.05.2023
Тунке сделали подарок к вековому юбилею
Туристам в Бурятии угрожают лавины
Туристам в Бурятии угрожают лавины
Общество, 01.05.2023
Они могут сойти на севере республики
В Улан-Удэ отметили Праздник весны и труда
В Улан-Удэ отметили Праздник весны и труда
Общество, 01.05.2023
Первомайский митинг и шествие профсоюзов состоялись в центре города. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии сельчане недовольны шестидневкой в школе
В Бурятии сельчане недовольны шестидневкой в школе
Общество, 01.05.2023
Их возмутило, что детям приходится учиться ещё и по субботам
«Бурятская» невестка Валерии опровергла слухи о своём разводе
«Бурятская» невестка Валерии опровергла слухи о своём разводе
Общество, 01.05.2023
Лиана Шульгина заверила, что у них с мужем всё хорошо
Священные места Бурятии показали глазами нейросети
Священные места Бурятии показали глазами нейросети
Общество, 01.05.2023
Интернет-пользователям предложили взглянуть на них под совершенно новым углом
Жительница Бурятии рассказала страшную историю о сонных параличах
Жительница Бурятии рассказала страшную историю о сонных параличах
Общество, 01.05.2023
Девушка  утверждает, что смогла избавиться от них только после визита к ламе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^