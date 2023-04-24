В Бурятии отказались от традиционного шествия «Бессмертного полка»

Почтить память погибших близких можно будет другими способами
В этом году организаторы всероссийской акции «Бессмертный полк» решили отказаться от традиционного формата шествия. Не будет шествия и в Бурятии, подтвердил сегодня на брифинге руководитель штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк» Владимир Арефьев. По его словам, изменение формата связано с обеспечением безопасности населения.
Однако решено провести альтернативные мероприятия. Главным символом акции по-прежнему является портрет ветерана, участника Великой Отечественной войны, труженика тыла. В этом году в акцию включат также портреты погибших участников СВО.
- 9 мая портреты героев должны быть с нами повсюду, - подчеркнул Владимир Арефьев. – В этом году, кроме портретов ветеранов ВОВ, будем размещать также фотографии участников СВО.
Портрет погибших близких можно будет разместить:
1. На автомобилях
Фото можно прикрепить к заднему стеклу автомобиля изнутри, или к переднему или заднему боковому стеклу изнутри, но так, чтобы это не мешало обзору водителя.
В акции могут принимать участие не только отдельные граждане, но и профессиональные коллективы. Размещение портретов героев ВОВ возможно на служебном, общественном и личном транспорте.
2. На одежде
В рамках акции предлагается прикрепить или нанести заранее на одежду фотопортреты форматом не менее А4. Можно нанести на футболку, куртку, жилетку и т.п. Главная суть акции - в течение всего дня носить эту одежду и сфотографироваться в ней. А потом выложить на своей странице в социальных сетях с хэштегом #нашбессмертныйполк#. Затем из этих фотографий будет сделан единый фотоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах Бессмертного полка России.
3. На бейджике
Это формат для тех, кто 9 мая будет работать – журналисты, сотрудники правопорядка, волонтёры. Бейдж с небольшой фотографией своего героя можно прикрепить на куртку.
4. На сайте https://www.polkrf.ru/
Эта акция пройдёт в онлайн-формате. На сайте polkrf.ru нужно до конца апреля разместить портрет героя. Портрет будет интегрирован в оригинальную цифровую открытку к 9 мая. На этой открытке фотография будет приближаться и увеличиваться, можно будет прочитать текст на ней.
- Несмотря на смену формата, акция «Бессмертный полк» не должна потерять своей популярности среди населения, - добавили организаторы.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2022 году в шествии «Бессмертного полка» в Бурятии приняли участие свыше 60 тысяч человек. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
В Бурятии отказались от традиционного шествия «Бессмертного полка»
Общество, Фото:
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