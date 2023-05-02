Сезон в Бурятском оперном театре завершит «Царская невеста»

После вся труппа театра уедет на гастроли в Забайкальский край



Бурятский театр оперы и балета завершит 83-й театральный сезон спектаклем Владимира Рылова по опере по опере Римского-Корсакова «Царская невеста». Потом артисты уедут в Забайкальский край на гастроли.



«Царская невеста» — девятая опера Николая Римского-Корсакова по одноименной драме русского поэта, переводчика и драматурга Льва Мея (1822—1862). Премьера состоялась в Бурятском театра оперы и балета состоялась в марте 2022 года.



Спектакль поставлен в формате семистейдж (semi-stage – «полусценическая» версия) - это спектакль с мизансценами, танцами, костюмами и оркестром, но без громоздких декораций. В центре сюжета — третья женитьба царя Ивана Грозного на купеческой дочери Марфе Собакиной.



- Автора оперы «Царская невеста» Николай Андреевича Римского-Корсакова я почитаю одним из величайших музыкальных изобретателей, наряду, конечно, с Чайковским, и со всеми мировыми гениями той эпохи. Думаю, что возможность прикоснуться к этой музыке для любого музыканта и для любого слушателя, которому небезразлично музыкальное искусство — это счастье, радость, удача и праздник для души, - отметил художественный руководитель театра Владимир Рылов.



Показ спектакля «Царская невеста» состоится 10 июня, на этом 83-й театральный сезон будет завершён.



После вся труппа театра уедет на гастроли в Забайкальский край, где покажет лучшие постановки.





Возрастное ограничение 12+

