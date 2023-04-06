06 апреля

05 апреля

Популярное

Кот, спасённый пожарными в Агинском округе, получил звание «Главный по кухне»

Кот, спасённый пожарными в Агинском округе, получил звание «Главный по кухне»
Общество,  Фото:пресс-служба департамента по ГО и ПБ Забайкалья

Но ему по-прежнему ищут хозяина

Кот Ванька, которого в начале февраля спасли сотрудники пожарной части посёлка Хила Могойтуйского района Забайкалья, получил от пожарных звание «Главный по кухне». Об этом сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

- Ванька подрос, проявил свой характер - настоящий деревенский котяра, - рассказал начальник пожарной части Батожаргал Болотов. - Гуляет где хочет, пропадает на сутки и больше, но домой возвращается всегда. Кто не знает - не поверит, что два месяца назад этот котяра пострадал на дороге. О его втором дне рождения напоминают только маленькие проплешины на ушах.

«Байкал-Daily» сообщал, что пожарные возвращались с заправки и увидели окровавленного замершего котёнка. На вид ему было где-то полгода. Спасатели оказали медицинскую помощь, отогрели, накормили и назвали его Ванькой.

Усатого проверяет ветеринарный врач, проводит все необходимые процедуры от глистов. Ваньку купают, чтобы не было блох.

- Обязательная диспансеризация, как у всех. Обычный такой работяга - только с усами, - отметил замначальника пожарной части Баир Митупов. - Ест то же самое, что и мы: мясо, котлеты, картошку. С появлением кота атмосфера в части стала домашней. Грустно будет расставаться, когда у кота появится хозяин, но мы все понимаем, что пожарная часть - не место для животных.

По словам Митупова, в части много тяжёлой техники, а у пожарных не всегда есть время следить за Ванькой. Они надеются, что с кухни в пожарной части котёнок отправится в чей-то дом.

Забайкальский край пожарные Агинский Бурятский округ кошка домашние животные спасение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы готовы пожертвовать высокой зарплатой ради работы рядом с домом
Улан-удэнцы готовы пожертвовать высокой зарплатой ради работы рядом с домом
Общество, 06.04.2023
Некоторые согласны, чтобы её сократили сразу на четверть
В Бурятии построят очистные сооружения на границе с Монголией
В Бурятии построят очистные сооружения на границе с Монголией
Общество, 06.04.2023
Строительство обойдётся более чем в 730 миллионов
Жителям Бурятии пообещали тёплые выходные
Жителям Бурятии пообещали тёплые выходные
Общество, 06.04.2023
В субботу воздух прогреется до +15
В Улан-Удэ отрылся центр детской медицинской реабилитации
В Улан-Удэ отрылся центр детской медицинской реабилитации
Общество, 06.04.2023
Центр переехал сюда из пригородного села
В Улан-Удэ перед 9 мая отремонтируют памятники Героям Советского Союза
В Улан-Удэ перед 9 мая отремонтируют памятники Героям Советского Союза
Общество, 06.04.2023
А ещё в городе обновят световые панно с их изображением
В Улан-Удэ отмоют переход на Центральном рынке
В Улан-Удэ отмоют переход на Центральном рынке
Общество, 06.04.2023
В том числе очистят стены внутри перехода
Жители Бурятии могут проверить свои знания по финансовой безопасности
Жители Бурятии могут проверить свои знания по финансовой безопасности
Общество, 06.04.2023
Принять участие могут школьники, студенты и все, кто хочет испытать свои силы
В пригородном районе Бурятии люди не могут попасть на кладбище
В пригородном районе Бурятии люди не могут попасть на кладбище
Общество, 06.04.2023
Сельчане уже несколько лет ждут мост через реку
Найденные у реки в Бурятии коровы, возможно, погибли от истощения
Найденные у реки в Бурятии коровы, возможно, погибли от истощения
Общество, 06.04.2023
Хозяина животных уже нашли и пообещали наказать
В Улан-Удэ сотрудников театра кукол научили пользоваться огнетушителем
В Улан-Удэ сотрудников театра кукол научили пользоваться огнетушителем
Общество, 06.04.2023
Занятия по пожарной безопасности проходило на улице
Райцентр в Бурятии с приходом весны превратился в большую свалку
Райцентр в Бурятии с приходом весны превратился в большую свалку
Общество, 06.04.2023
Местные жители жалуются на валяющийся повсюду мусор и коровьи лепёшки
В Бурятии шлак с ТЭЦ начнут использовать при ремонте дороге
В Бурятии шлак с ТЭЦ начнут использовать при ремонте дороге
Общество, 06.04.2023
Такую технологию внедряют в республике впервые

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^