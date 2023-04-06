Кот, спасённый пожарными в Агинском округе, получил звание «Главный по кухне»

Но ему по-прежнему ищут хозяина

Кот Ванька, которого в начале февраля спасли сотрудники пожарной части посёлка Хила Могойтуйского района Забайкалья, получил от пожарных звание «Главный по кухне». Об этом сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

- Ванька подрос, проявил свой характер - настоящий деревенский котяра, - рассказал начальник пожарной части Батожаргал Болотов. - Гуляет где хочет, пропадает на сутки и больше, но домой возвращается всегда. Кто не знает - не поверит, что два месяца назад этот котяра пострадал на дороге. О его втором дне рождения напоминают только маленькие проплешины на ушах.

«Байкал-Daily» сообщал, что пожарные возвращались с заправки и увидели окровавленного замершего котёнка. На вид ему было где-то полгода. Спасатели оказали медицинскую помощь, отогрели, накормили и назвали его Ванькой.



Усатого проверяет ветеринарный врач, проводит все необходимые процедуры от глистов. Ваньку купают, чтобы не было блох.

- Обязательная диспансеризация, как у всех. Обычный такой работяга - только с усами, - отметил замначальника пожарной части Баир Митупов. - Ест то же самое, что и мы: мясо, котлеты, картошку. С появлением кота атмосфера в части стала домашней. Грустно будет расставаться, когда у кота появится хозяин, но мы все понимаем, что пожарная часть - не место для животных.

По словам Митупова, в части много тяжёлой техники, а у пожарных не всегда есть время следить за Ванькой. Они надеются, что с кухни в пожарной части котёнок отправится в чей-то дом.