В Агинском округе пожарные спасли сбитого машиной котёнка

Общество, Фото: пресс-служба департамента по ГО и ПБ Забайкалья

Спасённый питомец ждёт в части своего нового хозяина



В посёлке Хила Могойтуйского района Агинского Бурятского округа пожарные в минувшие выходные спасли сбитого на дороге котёнка.



- Мы возвращались с заправочной станции по трассе Чита – Забайкальск и на дороге увидели окровавленного замершего котёнка, на вид ему где-то полгода. Не раздумывая остановились и забрали его к себе в часть. Оказали медицинскую помощь, отогрели, накормили и приняли в нашу дружную пожарную семью, - рассказал начальник пожарной части посёлка Хила ГУ «Забайкалпожспас» Батожаргал Болотов.



Как сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкалья, сотрудники назвали юного пожарного Ванькой. На сегодняшний день кот находится в части и ждёт своего нового хозяина.



- Несмотря на героическую профессию сотрудники проявляют заботу, доброту к окружающим. Главная наша задача – спасти жизнь, если даже это жизнь маленького котёнка, - отметил руководитель ГУ «Забайкалпожспас» Владимир Епифанцев.

