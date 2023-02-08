Спасённый питомец ждёт в части своего нового хозяина
В посёлке Хила Могойтуйского района Агинского Бурятского округа пожарные в минувшие выходные спасли сбитого на дороге котёнка.
- Мы возвращались с заправочной станции по трассе Чита – Забайкальск и на дороге увидели окровавленного замершего котёнка, на вид ему где-то полгода. Не раздумывая остановились и забрали его к себе в часть. Оказали медицинскую помощь, отогрели, накормили и приняли в нашу дружную пожарную семью, - рассказал начальник пожарной части посёлка Хила ГУ «Забайкалпожспас» Батожаргал Болотов.
Как сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкалья, сотрудники назвали юного пожарного Ванькой. На сегодняшний день кот находится в части и ждёт своего нового хозяина.
- Несмотря на героическую профессию сотрудники проявляют заботу, доброту к окружающим. Главная наша задача – спасти жизнь, если даже это жизнь маленького котёнка, - отметил руководитель ГУ «Забайкалпожспас» Владимир Епифанцев.
В Агинском округе пожарные спасли сбитого машиной котёнка
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