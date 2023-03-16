В Бурятии произошло землетрясение

Толчки зафиксировали на севере республики
В четверг, 16 марта, в Бурятии зарегистрировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в 14:43 по местному времени, сообщается в группе «Муя-инфо.24/7».
Эпицентр находился в 47 километрах к северо-востоку от Северомуйска – в точке с координатами 56.38 º широты и 114.23 долготы. Магнитуда составила 3,9.
Все землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов). Те, что до пяти баллов, не причиняют вреда.
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