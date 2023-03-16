В Москве показали жилища бурят, эвенков и семейских Забайкалья

Общество, Фото: Забайкальский краеведческий музей

Выставка проходит в одном из столичных парков



Выставка «Забайкальский край. Мы вместе» открылась в московском парке «Патриот» 14 марта. Экспозиция подготовлена Забайкальским краевым краеведческим музеем имени А.К. Кузнецова. Замдиректора музея по административной работе Эдуард Шелофаст рассказал, какие экспонаты представили на выставке.



- Выставка готовилась давно, это целая экспозиция, которая развёрнута в павильоне парка Патриот. На экспозиции демонстрируется более 400 подлинных предметов, воспроизведений и реплик. Часть из них имеет очень важную историческую ценность. Отличительная особенность экспозиции – это её максимальная информативность, - рассказал Эдуард Шелофаст.



Выставка включает в себя несколько крупных экспозиционных комплексов. Первый из них – это стена с подлинными фотографиями и документами. На ней показывают прошлое и настоящее Забайкальского края от момента появления русской государственности, установления советской власти и до наших дней, когда регион стал частью Дальневосточного федерального округа.



На экспозиции представлено также традиционное жилище бурятских кочевников, юрта с полным набором всего интерьерного комплекса. Посетителям выставки продемонстрировали чум, обрядовые, религиозные предметов из культуры эвенкийского народа.



- Также мы рассказываем о такой удивительной этносоциальной группе старообрядцев – семейских. Показываем избу с полным интерьером, костюмы. Ещё одна группа – казачество. Всё это выставлено на одной из центральных площадок, - рассказал историк.



Выставка будет работать до 26 марта, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



Возрастное ограничение: 6+.

