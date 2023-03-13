Временами будет сильный ветер
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно, с прояснением. На большей части территории небольшой снег, местами умеренный.
Ветер северо-западный, утром и днём 8-13, в отдельных районах 15-20 м/с, позёмка, заносы. Температура днём от +2 до -3, местами -6,-11.
В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 4-9, днём 7-12, порывы 15-18 м/с. Температура днём 0,-2.
В Улан-Удэ сегодня ожидается снег
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