В Улан-Удэ сегодня ожидается снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Временами будет сильный ветер



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно, с прояснением. На большей части территории небольшой снег, местами умеренный.



Ветер северо-западный, утром и днём 8-13, в отдельных районах 15-20 м/с, позёмка, заносы. Температура днём от +2 до -3, местами -6,-11.



В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 4-9, днём 7-12, порывы 15-18 м/с. Температура днём 0,-2.

