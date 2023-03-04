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Мэрия Улан-Удэ ответила Обществу слепых и Народному фронту

Мэрия Улан-Удэ ответила Обществу слепых и Народному фронту
Общество,  Фото:пресс-служба Комитета городского хозяйства

Столбики на улицах нужны: не дают парковаться на тротуаре

Члены Общества слепых, в которое входят более 650 человек, пожаловались в ОНФ на светофор по улице Геологической в Улан-Удэ. Люди вынуждены дважды стоять между двумя трамвайными линиями, дожидаясь разрешающего сигнала светофора. Дело в том, что его недавно сделали короче.

Кроме того, во время ремонта дорог, дворов и тротуаров рабочие каждый раз устанавливают на пути железные столбики. Об эти конструкции и здоровые-то люди спотыкаются и в итоге получают травмы, а незрячие – тем более, констатировали в Народном фронте.

Комитет городского хозяйства мэрии 4 марта объяснил появление столбиков:

«Для удобства для пешеходов, пересекающих улицу Бабушкина, сотрудники Комбината по благоустройству установили 14 ограничительных столбиков. В том числе, для членов Улан-Удэнской местной организации общества слепых. Офис общества находится по этой улице».

По мнению чиновников, столбики к тому же физически исключают возможность парковки на тротуаре. Без них некоторые автомобилисты нарушают правила.

С интервалом работы светофора в мэрии обещали разобраться.
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