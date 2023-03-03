Улицы в Улан-Удэ стали опасными для слабовидящих людей

Они рискуют в любой момент поскользнуться и даже не успевают перейти дорогу
В региональном отделении Народного фронта рассказали о проблеме, с которой столкнулись слабовидящие и незрячие жители бурятской столицы. Представители местного Общества слепых, где состоит более 650 человек, пожаловались «фронтовикам» на опасные скользкие дороги.
Улан-удэнцам с проблемами со зрением приходится, как и остальным, ходить по наледи и по полторы минуты дважды стоять между двумя трамвайными линиями на одном из участков, дожидаясь разрешающего сигнала светофора. Дело в том, что его недавно сделали короче. Горожане теперь просто не успевают пересечь проезжую часть.
Во время ремонт дорог, дворов и тротуаров рабочие каждый раз устанавливают на пути железные столбики. Об эти конструкции и здоровые-то люди спотыкаются и в итоге получают травмы, а незрячие – тем более, констатировали в Народном фронте.
Общественники уже направили список замечаний в мэрию. Первым на них отреагировал комитет городского хозяйства. Там пообещали исправить часть недочётов на днях.
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