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Дети Бурятии выступили на сцене театра кукол

Дети Бурятии выступили на сцене театра кукол
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Свои постановки показали три детских коллектива

28 февраля в Улан-Удэ свои постановки по мотивам бурятских сказок показали участники фестиваля-конкурса театральных постановок «Онтохоной ороноор аяншалга» - «Путешествие в мир сказок». Мероприятие прошло в республиканском детском кукольном театре «Үльгэр».

На настоящей сцене выступили финалисты дистанционного этапа конкурса: воспитанники детского сада «Номина», Бурятской гимназии №29 города Улан-Удэ и детской школы искусств №8. Также для детей своё представление показали артисты театра «Үльгэр». Всем участникам представления были вручены комплекты детского альманаха, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.

Конкурс продолжится. Торжественная церемония награждения победителей состоится в середине марта этого года на сцене городского дворца детско-юношеского творчества.

Напомним, фестиваль-конкурс проходил среди воспитанников детских садов и учреждений дополнительного образования, а также школьников города Улан-Удэ. Всего на конкурс поступило 43 постановки на бурятском языке.

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