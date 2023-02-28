В конкурсе принимают участие дошкольники и школьники
В столице Бурятии в первые дни наступившего года Кролика в дистанционном формате проходит городской фестиваль-конкурс театральных постановок «Онтохоной ороноор аяншалга» — «Путешествие в мир сказок». Он проводится среди воспитанников детских садов и учреждений дополнительного образования, а также учащихся средних общеобразовательных школ города Улан-Удэ.
Жюри, просмотрев работы, присланные на конкурс, отметило большую развивающую направленность этого мероприятия в формировании интереса детей к бурятскому языку и развитии у них мотивации к общению на бурятском языке и творческих способностей.
- Особо хочется отметить работу, проведённую учителями бурятского языка над текстами постановок, адаптированными для детского возраста, а также творческое воплощение режиссёрского замысла представленных бурятских сказок и легенд, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В конкурсе, посвящённом столетию образования республики, приняли участие 27 детских садов, 7 школ города Улан-Удэ, детская школа искусств №8, а также детский оздоровительно-образовательный центр «Родник». Всего было представлено 43 театральные постановки, в которых было задействовано более 300 детей. Победители дистанционного турнира были приглашены на второй этап – фестиваль театральных постановок, который прошёл сегодня, 28 февраля, в театре кукол «Yльгэр».
В Улан-Удэ проходит фестиваль театральных постановок
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