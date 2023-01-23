Аэропорт Улан-Удэ получил новую «скорую»









Вооружил новой медицинской техникой собственник бурятской воздушной гавани – компания «Новапорт Холдинг».



- Конечно, сразу всё поменять и закупить тяжело, но мы движемся! - дополнил Дмитрий Гармаев.



Как сообщал «Байкал-Daily», холдинг «Новапорт»



Помимо этого, компания выступила инвестором по строительству нового терминала в столице Бурятии. Соответствующий договор был подписан в декабре 2022 года, а генеральным подрядчиком выступил ООО «Спектрум-холдинг». Стоимость проекта





Вооружил новой медицинской техникой собственник бурятской воздушной гавани – компания «Новапорт Холдинг».- Конечно, сразу всё поменять и закупить тяжело, но мы движемся! - дополнил Дмитрий Гармаев.Как сообщал «Байкал-Daily», холдинг «Новапорт» купил аэропорт Улан-Удэ у компании «Метрополь» в 2017 году . Сумма сделки не разглашалась. По информации источника «Байкал-Daily», переговоры велись ещё с 2016 года и ускорились с приходом в Бурятию Алексея Цыденова.Помимо этого, компания выступила инвестором по строительству нового терминала в столице Бурятии. Соответствующий договор был подписан в декабре 2022 года, а генеральным подрядчиком выступил ООО «Спектрум-холдинг». Стоимость проекта оценивается более чем в 3 млрд рублей

Улан-удэнский международный аэропорт «Байкал» получил в распоряжение новую машину скорой медицинской помощи. Новостью поделился директор аэропорта Дмитрий Гармаев в своих соцсетях.- В 2022 году мы закупили технику, а сейчас получили свой, новый автомобиль скорой медицинской помощи. В аэропорту работает собственная медицинская санчасть и полностью оборудованный автомобиль - очень своевременная замена нашей старой технике, - рассказал Дмитрий Гармаев.