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Аэропорт Улан-Удэ получил новую «скорую»

Аэропорт Улан-Удэ получил новую «скорую»
Общество,  Фото:телеграм-канал Дмитрия Гармаева
«Очень своевременная замена нашей старой технике», - рассказал гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев

Улан-удэнский международный аэропорт «Байкал» получил в распоряжение новую машину скорой медицинской помощи. Новостью поделился директор аэропорта Дмитрий Гармаев в своих соцсетях.

- В 2022 году мы закупили технику, а сейчас получили свой, новый автомобиль скорой медицинской помощи. В аэропорту работает собственная медицинская санчасть и полностью оборудованный автомобиль - очень своевременная замена нашей старой технике, - рассказал Дмитрий Гармаев.



Вооружил новой медицинской техникой собственник бурятской воздушной гавани – компания «Новапорт Холдинг».

- Конечно, сразу всё поменять и закупить тяжело, но мы движемся! - дополнил Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», холдинг «Новапорт» купил аэропорт Улан-Удэ у компании «Метрополь» в 2017 году. Сумма сделки не разглашалась. По информации источника «Байкал-Daily», переговоры велись ещё с 2016 года и ускорились с приходом в Бурятию Алексея Цыденова.

Помимо этого, компания выступила инвестором по строительству нового терминала в столице Бурятии. Соответствующий договор был подписан в декабре 2022 года, а генеральным подрядчиком выступил ООО «Спектрум-холдинг». Стоимость проекта оценивается более чем в 3 млрд рублей.


Аэропорт "Байкал" скорая помощь

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