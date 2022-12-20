В буддийском стиле: Новый терминал в аэропорту Улан-Удэ оснастят телетрапами

Генподрядчик раскрыл подробности строительства двухэтажного аэровокзала
На церемонии подписания присутствовал глава Бурятии. Алексей Цыденов отметил, что ГК «Спектрум» – одна из лучших компаний в стране, которая имеет отношение к строительству более 20 аэропортов по всей России.
С появлением нового аэровокзала, отвечающего всем современным требованиям комфорта и безопасности, пассажиропоток увеличится втрое. Планируемая пропускная способность составит до 700 тысяч человек в год и 600 – в час. После запуска терминала существующее здание аэропорта сохранится и будет принимать только международные рейсы.
Само строительство обойдётся в 3 миллиарда 118 миллионов рублей. В качестве инвестора выступает собственник воздушной гавани – компания «Новапорт Холдинг». ВЭБ.РФ предоставит ей льготный кредит на эти цели.
Двухэтажный аэровокзальный комплекс высотой в 17 метров и площадью в 6 629 кв. м. возведут с западной стороны от нынешнего здания. С северной стороны на уровне второго этажа к нему будут примыкать посадочные галереи, ведущие к двум телетрапам. Это позволит пассажирам попадать из терминала сразу на борт самолёта. Пока что их подвозят на автобусах.
Генеральный проектировщик и автор визуального решения – известное московское архитектурное бюро «АссманнБератен+Планен». В «Спектруме» придерживаются принципа «функция определяет форму». В компании уверены: так создаётся архитектура, не нуждающаяся в объяснении, когда контур здания можно набросать буквально тремя линиями. Облик аэропорта при этом становится знаковым для региона, местом, куда приятно прилетать.
- Архитектура здания – производная от современных технологий авиаиндустрии и национального колорита Бурятии, – рассказал «Байкал-Daily» глава ГК «Спектрум» Владимир Иванов. – Колористические решения будущего терминала выполнены с учётом буддийской тематики, а парящая криволинейная кровля в стилистике традиционных буддийских пагод сделает облик аэровокзала узнаваемым и неповторимым.
Строительно-монтажные работы начнутся весной 2023 года – после завершения подготовительного этапа строительства, а завершить их планируют в сентябре 2024-го. При отборе субподрядчиков внимание будет уделяться местным компаниям, отметили в группе компаний «Спектрум».
По словам Владимира Иванова, аэровокзал проектируется и строится с использованием самых современных цифровых технологий. В процессе активно используется информационное моделирование зданий (BIM) – оно основано на использовании интеллектуальных 3D-моделей. Цифровые BIM-модели здания «оживают» с помощью технологий дополненной реальности (VR- и AR-технологии).
- Строители и заказчики могут «окунуться» в несуществующий ещё проект и принимать более обоснованные решения, что экономит материалы и бюджет, – пояснил Владимир Иванов.
В пресс-службе холдинга «Новапорт» рассказали, что аэропорт получит не только новый терминал – там расширят привокзальную площадь и построят объекты вспомогательной инфраструктуры, включая трансформаторную подстанцию, очистные сооружения и резервуары противопожарного тушения.
Сегодня «Байкал» является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. В 2018 году там появилась новая взлётно-посадочная полоса, способная принимать все распространенные типы воздушных судов. Из воздушной гавани Улан-Удэ сейчас осуществляется 15 рейсов, в том числе международный – в Улан-Батор. В декабре в аэропорту зарегистрировали 600-тысячного пассажира.