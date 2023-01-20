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В России продолжается конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку

В России продолжается конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Приём заявок завершится 30 сентября 2023 года

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2022 года стартовал приём заявок на конкурс «Дальний Восток – земля приключений». Конкурс продолжается, поучаствовать можно до 30 сентября 2023-го.

Длительность конкурса обусловлена тем, что нужно успеть за этот период подать заявку на конкурс, съездить в путешествие, снять о нём фильм и отправить его организаторам.

Номинации конкурса:
1. Гран-при (путешествие, включающее в себе три нижеперечисленные номинации);
2. Пешее путешествие (пеший поход по дикой природе);
3. Водное путешествие (сплав по реке, морское путешествие);
4. Зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках).

- Путешествие может проходить как по новым, так и по ранее пройденным маршрутам. И должно быть осуществлено без использования моторной техники, И, главное, путешествие должно проходить по территории Дальнего Востока, - отмечается в положении конкурса.

Продолжительность киноматериала о путешествии не должна превышать 10 минут.

Жюри рассматривает материалы о путешествии (отчеты и кинофильмы) участников конкурса с учётом таких критериев: сложность маршрута; историческая и природная ценность путешествия; оригинальность и нестандартность прохождения маршрута или препятствий; способность киноматериала замотивировать зрителя на путешествие по Дальнему Востоку и на желание повторить им пройденный Участником конкурса маршрут; оформление киноматериалов и др.

Призовой фонд составляет 3 миллиона рублей за Гран-при и по одному миллиону за победу в каждой номинации.


Возрастное ограничение 12+ 
конкурс путешествие

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