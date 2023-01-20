Приём заявок завершится 30 сентября 2023 года
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2022 года стартовал приём заявок на конкурс «Дальний Восток – земля приключений». Конкурс продолжается, поучаствовать можно до 30 сентября 2023-го.
Длительность конкурса обусловлена тем, что нужно успеть за этот период подать заявку на конкурс, съездить в путешествие, снять о нём фильм и отправить его организаторам.
Номинации конкурса:
1. Гран-при (путешествие, включающее в себе три нижеперечисленные номинации);
2. Пешее путешествие (пеший поход по дикой природе);
3. Водное путешествие (сплав по реке, морское путешествие);
4. Зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках).
- Путешествие может проходить как по новым, так и по ранее пройденным маршрутам. И должно быть осуществлено без использования моторной техники, И, главное, путешествие должно проходить по территории Дальнего Востока, - отмечается в положении конкурса.
Продолжительность киноматериала о путешествии не должна превышать 10 минут.
Жюри рассматривает материалы о путешествии (отчеты и кинофильмы) участников конкурса с учётом таких критериев: сложность маршрута; историческая и природная ценность путешествия; оригинальность и нестандартность прохождения маршрута или препятствий; способность киноматериала замотивировать зрителя на путешествие по Дальнему Востоку и на желание повторить им пройденный Участником конкурса маршрут; оформление киноматериалов и др.
Призовой фонд составляет 3 миллиона рублей за Гран-при и по одному миллиону за победу в каждой номинации.
Возрастное ограничение 12+
В России продолжается конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования среди лиц с ПОДА проходили в Орле
Ребятам рассказали о профессии и провели спортивную эстафету
В Москве проходит выставка о героях военной операции на Украине «Герои Z.O.V.»
ТЭЦ и котельные сейчас проходят пик нагрузок
Ольге Петелиной был 51 год
Приём заявок на конкурс начнётся с 23 января
Ей грозит до 15-ти лет лишения свободы
Он собрал в этом году рекордные 700 участников
Машина семейной пары сломалась на морозе
Подготовка к нему уже началась
Горожан просят не подкармливать бродячих животных
Шагдар Мункуев ценой своей жизни спас парня
Общественники связали это с подорожанием проезда
Нагрузка на сети операторов постоянно растёт
Руки распускают и их коллеги, и начальство