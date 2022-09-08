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Стартовал конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку

Стартовал конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку
Общество,  Фото:pixabay.com
Победитель получит гран-при – 3 миллиона рублей

Конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку стартовал на Восточном экономическом форуме. Старт всероссийского конкурса «Дальний Восток — земля приключений» дал полпред президента по ДФО Юрий Трутнев на заключительном дне ВЭФ. Уже с 8 сентября жители России смогут регистрироваться на сайте конкурса.

- Мы так и договаривались, что последний день форума — это старт конкурса. Поэтому считаем, что конкурс «поехал». Все, кто подал заявку на сайте, могут путешествовать, только осторожно и внимательно, — сказал Юрий Трутнев.

Для того чтобы побороться за главный приз, туристам необходимо подать заявку на сайте «ПутешественникДВ.рф», выбрать маршрут передвижения и согласовать его с МЧС России. Затем участники могут отправляться в свой поход, а после его завершения необходимо сделать ролик, не превышающий хронометраж в 10 минут, и загрузить его вместе с отчётом о путешествии в личный кабинет на сайте конкурса.

Члены жюри, в составе которых президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов, а также знаменитые телеведущие и тревел-блогеры, выберут лучшие видеоматериалы и определят победителей номинаций.

Главное правило – маршруты участников должны проходить на территории Дальнего Востока. Туристы могут отправиться в пешее или водное путешествие, лыжный поход или даже в путешествие на собачьих упряжках. Подробнее с правилами можно ознакомиться на сайте конкурса.

Итоги будут подведены через год, к следующему Восточному экономическому форуму, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Возрастное ограничение 12+
конкурс туризм спортивный туризм ДФО Дальний Восток путешествие

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