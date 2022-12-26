26 декабря

25 декабря

Популярное

В районе Бурятии наградили медалями и свидетельствами

В районе Бурятии наградили медалями и свидетельствами
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Мухоршибирского района
Прошло торжественное завершение мероприятий, посвящённых 95-летию Мухоршибирского района

В прошедшую пятницу были подведены итоги юбилейного года в Мухоршибирском районе Бурятии. В ходе мероприятия состоялись церемонии вручения наград, свидетельств о занесении на районную доску почёта, а также названы результаты 10 районных конкурсов, прошедших в рамках празднования 95-летия Мухоршибирского района.

Медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» награждена заслуженный работник культуры РБ, преподаватель по классу «гитары и фортепиано» Саганнурской детской школы искусств Любовь Батуева.

Медалью «За значительный вклад в социально экономическое развитие Мухоршибирского района» награждены:
- Бимбасу Дашиева — директор Усть-Алтачейской школы-интерната;
- Татьяна Федоркевич – директор по экономике и финансам акционерного общества «Разрез Тугнуйский»;
- Галина Ершова — ветеринар Мухоршибирского филиала Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных;
- Анатолий Варфоломеев —волонтёр-доброволец пожарной команды СП «Харашибирское»;
- Наталья Феоктистова – медицинская сестра кабинета врача функциональной диагностики Мухоршибирской центральной районной больницы;
- Татьяна Москвитина – воспитатель центра развития ребёнка Мухоршибирского детского сада «Звёздочка».

«За добросовестный труд. В ознаменование 75-летия Дня шахтёра» награждён Цырен Цыбиков, машинист (кочегар) котельной 5 разряда управления по буровзрывным работам АО «Разрез Тугнуйский».

Благодарность главы МО «Мухоршибирский район» вручена: Каинову Александру, Субботиной Татьяне, Загуменнову Сергею, Добриян Владимиру. Также вручены свидетельства о занесении на районную доску почёта: Павловой Татьяне, Дашиевой Розе, Цырендоржиевой Наталье, Зондуеву Баиру, Потехиной Галине, Цыренгармаеву Владимиру, Бодровой Анне, Ивановой Суфие, Мухутдиновой Татьяне, Алексееву Василию, Рычкову Владимиру, Варфоломееву Анатолию, Архиповой Екатерине, Бальжинимаевой Екатерине, Дондуковой Цырен-Дулме и Кравцовой Галине. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Мухоршибирский район Бурятия награждение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии наградили медалями и свидетельствами
В районе Бурятии наградили медалями и свидетельствами
Общество, 26.12.2022
Прошло торжественное завершение мероприятий, посвящённых 95-летию Мухоршибирского района
В Закаменске выбрали самые креативные ёлки
В Закаменске выбрали самые креативные ёлки
Общество, 26.12.2022
Победителей и участников наградили ценными и вкусными подарками
За год в Забайкалье родилось 111 двоен
За год в Забайкалье родилось 111 двоен
Общество, 26.12.2022
Тройни в регионе в этом году не были зарегистрированы
Ольхон стал одним из главных «мест силы» в России
Ольхон стал одним из главных «мест силы» в России
Общество, 26.12.2022
По итогам голосования остров занял второе место
В Бурятии завершился конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг»
В Бурятии завершился конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг»
Общество, 26.12.2022
Общекомандную победу праздновали учащиеся Харлунской школы
В Забайкалье назвали самые редкие имена для новорождённых в 2022 году
В Забайкалье назвали самые редкие имена для новорождённых в 2022 году
Общество, 26.12.2022
Родители называли своих детей Арья, Космос и Олимп
В Бурятии назвали победителей конкурса «Мой красивый край»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Мой красивый край»
Общество, 26.12.2022
Дети республики рисовали дворы и общественные пространства в своих городах и сёлах
В Забайкалье проникли дзерены из Монголии
В Забайкалье проникли дзерены из Монголии
Общество, 26.12.2022
Учёт животных проходит в разгар брачного периода
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» отпраздновал День корабля
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» отпраздновал День корабля
Общество, 26.12.2022
Корабль был принят в состав ВМФ 25 декабря 2020 года
В селе Бурятии открылся спорткомплекс, построенный методом народной стройки
В селе Бурятии открылся спорткомплекс, построенный методом народной стройки
Общество, 26.12.2022
В честь открытия состоялся турнир по вольной борьбе
Монгольское видео вошло в «Топ-10 лучших клипов мира»
Монгольское видео вошло в «Топ-10 лучших клипов мира»
Общество, 26.12.2022
Авторы рейтинга заявили, что посмотрев видео рок-группы «The Hu», захочется отправиться на их родину
Жителям Иркутской области вручили госнаграды
Жителям Иркутской области вручили госнаграды
Общество, 26.12.2022
Также им присвоили почётные звания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^