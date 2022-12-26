В районе Бурятии наградили медалями и свидетельствами

Общество, Фото: пресс-служба администрации Мухоршибирского района

Прошло торжественное завершение мероприятий, посвящённых 95-летию Мухоршибирского района



В прошедшую пятницу были подведены итоги юбилейного года в Мухоршибирском районе Бурятии. В ходе мероприятия состоялись церемонии вручения наград, свидетельств о занесении на районную доску почёта, а также названы результаты 10 районных конкурсов, прошедших в рамках празднования 95-летия Мухоршибирского района.



Медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» награждена заслуженный работник культуры РБ, преподаватель по классу «гитары и фортепиано» Саганнурской детской школы искусств Любовь Батуева.



Медалью «За значительный вклад в социально экономическое развитие Мухоршибирского района» награждены:

- Бимбасу Дашиева — директор Усть-Алтачейской школы-интерната;

- Татьяна Федоркевич – директор по экономике и финансам акционерного общества «Разрез Тугнуйский»;

- Галина Ершова — ветеринар Мухоршибирского филиала Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных;

- Анатолий Варфоломеев —волонтёр-доброволец пожарной команды СП «Харашибирское»;

- Наталья Феоктистова – медицинская сестра кабинета врача функциональной диагностики Мухоршибирской центральной районной больницы;

- Татьяна Москвитина – воспитатель центра развития ребёнка Мухоршибирского детского сада «Звёздочка».



«За добросовестный труд. В ознаменование 75-летия Дня шахтёра» награждён Цырен Цыбиков, машинист (кочегар) котельной 5 разряда управления по буровзрывным работам АО «Разрез Тугнуйский».



Благодарность главы МО «Мухоршибирский район» вручена: Каинову Александру, Субботиной Татьяне, Загуменнову Сергею, Добриян Владимиру. Также вручены свидетельства о занесении на районную доску почёта: Павловой Татьяне, Дашиевой Розе, Цырендоржиевой Наталье, Зондуеву Баиру, Потехиной Галине, Цыренгармаеву Владимиру, Бодровой Анне, Ивановой Суфие, Мухутдиновой Татьяне, Алексееву Василию, Рычкову Владимиру, Варфоломееву Анатолию, Архиповой Екатерине, Бальжинимаевой Екатерине, Дондуковой Цырен-Дулме и Кравцовой Галине. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.



