Российское общество «Знание» сняло фильм про Бурятию

















Известное российское общество «Знание» сняло документальный фильм про Бурятию в рамках рубрики «Из России с любовью» (0+). В нём ведущие рассказали о бурятской природе, а также культурных ценностях республики – буддизме, древних обычаях, национальных блюдах и играх. Что касается необычного, внимание было уделено современной обсерватории «Бадары» в Тункинском районе.- Бурятия — это дикие таёжные тропы, вулканы, заснеженные горы и кристально чистый красавец Байкал. На этой земле сплелись буддизм и шаманизм, древние обычаи и современные обсерватории. Как здесь переплетаются прошлое и настоящее, уживаются сакральное и научное, рассказывает наш фильм, - говорится в описании к фильму.Знакомство зрителей с Бурятией началось с туристического этнокомплекса «Степной кочевник» в Заиграевском районе. Там сотрудники туристического центра рассказывали о происхождении бурятских бууз, познакомили с народной игрой «шагай ааадан», а также пели песни и танцевали ёхор.- К нам стараются родители привезти своих детей, чтобы они изучили нашу бурятскую культуру, прикоснулись и почувствовали нашу речку. Посмотрели, какими играми раньше играли ребятишки. Глобальная цель нашего комплекса – это сохранение наших культур и традиций. Чтобы наши дети и внуки знали, как это интересно и важно, - рассказала директор этнокомплекса «Степной кочевник» Светлана Цыбикдоржиева.Столице Бурятии Улан-Удэ уделили на удивление довольно мало кадров. Кроме площади Советов, ничего показано не было. Скорее всего, создателям фильма хотелось узнать больше о центре буддизма России. Поэтому они держали путь в Иволгинский дацан.- Бурятия – это центр буддизма. Поскольку изначально это было принято исторически. С самого начала буддизм начал распространяться здесь, потом уже пошло по другим регионам. Основная цель буддистов - быть полезным и нужным людям. Кого-то надо поддержать словами. Кого-то направить надо. Некоторым нужно прочитать какой-то текст, ритуал провести, чтобы у них дела хорошо пошли. Кто-то болеет и берут нас специальные травы. Астрологические моменты смотрим. Так и помогаем, - рассказал проректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлинг» Жаргал Дугданов.Следующая локация переместила зрителей прямиком на священное озеро Байкал. Там ведущие взяли интервью у шаманов из религиозного центра «Тэнгэри».- Байкал раньше называли территорией запрета. Сюда никто не мог заселиться или жить. Считали, что эта территория слишком священна для простого смертного, - рассказал бурятский шаман Денис Илыгеев. - Шаманизм – это религия гармонии. Именно в ней заключается сила. Если у человека в гармонии всё хорошо, то у него по жизни всё будет отлично. Когда люди к нам приходят, мы в первую очередь, пытаемся восстановить гармонию. Часто бывает, что человек нарушает покой какой-то местности, и у них возникают проблемы.Последним значимым объектом фильма стала радиоастрофизическая обсерватория «Бадары» в Тункинском районе. Специалисты рассказали, как местный климат помогает исследовать осадки и метеорологические явления.- Тункинская долина в Бурятии заслуженно завоевала звание астрономической столицы мира. Для этого есть несколько объективных причин. Прежде всего это уникальный климат для астрономических наблюдений. Это отсутствие промышленных предприятий, которые приводят к загрязнению атмосферы. Отсутствие подсветок, позволяющее нам наблюдать в ночное время. Отсутствие радиопомех, при использовании различных инструментов, - поделился руководитель отдела физики солнца в институте солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук Михаил Демидов.Судя по отзывам, пользователи оценили документальный фильм. Некоторые даже признались, что давно мечтают посетить нашу республику.«Благодарю душевно за этот фильм! Мечтаю побывать в Бурятии»,«Удивительно тонко прочувствовали красоту и духовность республики Бурятии и священного Байкала»«Великолепный видеофильм о просторах и людях Бурятии», - отзываются в комментариях.За первые два дня фильм, опубликованный в соцсети «Вконтакте», собрал почти 600 тысяч просмотров. На их официальной странице более 200 тысяч подписчиков.Российское общество «Знание» – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Сегодня это организация, объединяющая десятки тысяч представителей российской интеллигенции.Региональные отделения общества «Знание» действуют более чем в 80 субъектах Российской Федерации – республиках, краях и областях.