Российское общество «Знание» сняло фильм про Бурятию

Известное российское общество «Знание» сняло документальный фильм про Бурятию в рамках рубрики «Из России с любовью» (0+). В нём ведущие рассказали о бурятской природе, а также культурных ценностях республики – буддизме, древних обычаях, национальных блюдах и играх. Что касается необычного, внимание было уделено современной обсерватории «Бадары» в Тункинском районе.
- Бурятия — это дикие таёжные тропы, вулканы, заснеженные горы и кристально чистый красавец Байкал. На этой земле сплелись буддизм и шаманизм, древние обычаи и современные обсерватории. Как здесь переплетаются прошлое и настоящее, уживаются сакральное и научное, рассказывает наш фильм, - говорится в описании к фильму.
Знакомство зрителей с Бурятией началось с туристического этнокомплекса «Степной кочевник» в Заиграевском районе. Там сотрудники туристического центра рассказывали о происхождении бурятских бууз, познакомили с народной игрой «шагай ааадан», а также пели песни и танцевали ёхор.
- К нам стараются родители привезти своих детей, чтобы они изучили нашу бурятскую культуру, прикоснулись и почувствовали нашу речку. Посмотрели, какими играми раньше играли ребятишки. Глобальная цель нашего комплекса – это сохранение наших культур и традиций. Чтобы наши дети и внуки знали, как это интересно и важно, - рассказала директор этнокомплекса «Степной кочевник» Светлана Цыбикдоржиева.
Столице Бурятии Улан-Удэ уделили на удивление довольно мало кадров. Кроме площади Советов, ничего показано не было. Скорее всего, создателям фильма хотелось узнать больше о центре буддизма России. Поэтому они держали путь в Иволгинский дацан.
- Бурятия – это центр буддизма. Поскольку изначально это было принято исторически. С самого начала буддизм начал распространяться здесь, потом уже пошло по другим регионам. Основная цель буддистов - быть полезным и нужным людям. Кого-то надо поддержать словами. Кого-то направить надо. Некоторым нужно прочитать какой-то текст, ритуал провести, чтобы у них дела хорошо пошли. Кто-то болеет и берут нас специальные травы. Астрологические моменты смотрим. Так и помогаем, - рассказал проректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлинг» Жаргал Дугданов.
Следующая локация переместила зрителей прямиком на священное озеро Байкал. Там ведущие взяли интервью у шаманов из религиозного центра «Тэнгэри».
- Байкал раньше называли территорией запрета. Сюда никто не мог заселиться или жить. Считали, что эта территория слишком священна для простого смертного, - рассказал бурятский шаман Денис Илыгеев. - Шаманизм – это религия гармонии. Именно в ней заключается сила. Если у человека в гармонии всё хорошо, то у него по жизни всё будет отлично. Когда люди к нам приходят, мы в первую очередь, пытаемся восстановить гармонию. Часто бывает, что человек нарушает покой какой-то местности, и у них возникают проблемы.
Последним значимым объектом фильма стала радиоастрофизическая обсерватория «Бадары» в Тункинском районе. Специалисты рассказали, как местный климат помогает исследовать осадки и метеорологические явления.
- Тункинская долина в Бурятии заслуженно завоевала звание астрономической столицы мира. Для этого есть несколько объективных причин. Прежде всего это уникальный климат для астрономических наблюдений. Это отсутствие промышленных предприятий, которые приводят к загрязнению атмосферы. Отсутствие подсветок, позволяющее нам наблюдать в ночное время. Отсутствие радиопомех, при использовании различных инструментов, - поделился руководитель отдела физики солнца в институте солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук Михаил Демидов.
Судя по отзывам, пользователи оценили документальный фильм. Некоторые даже признались, что давно мечтают посетить нашу республику.
«Благодарю душевно за этот фильм! Мечтаю побывать в Бурятии»,
«Удивительно тонко прочувствовали красоту и духовность республики Бурятии и священного Байкала»
«Великолепный видеофильм о просторах и людях Бурятии», - отзываются в комментариях.
За первые два дня фильм, опубликованный в соцсети «Вконтакте», собрал почти 600 тысяч просмотров. На их официальной странице более 200 тысяч подписчиков.
Справка:
Российское общество «Знание» – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Сегодня это организация, объединяющая десятки тысяч представителей российской интеллигенции.
Региональные отделения общества «Знание» действуют более чем в 80 субъектах Российской Федерации – республиках, краях и областях.