Мобилизованных отцов троих детей из Бурятии пообещали вернуть с СВО

Алексей Цыденов заявил, что это сделают очень быстро





В понедельник, 28 ноября, глава Бурятии проводит прямой эфир в соцсетях – Алексей Цыденов в онлайн-режиме отвечает на вопросы жителей республики. Задать их все желающие могут в комментариях под видеотрансляцией в официальном аккаунте правительства РБ во «ВКонтакте» vk.com/buryatiaofficial.Одна из наших землячек рассказала, что её мужа отправили на спецоперацию на Украине несмотря на то, что у них трое несовершеннолетних детей. Руководителя региона попросили прокомментировать ситуацию.Глава отметил, что вопрос это непростой. Под частичную мобилизацию этой осенью в самом деле попали мужчины, у которых есть трое маленьких ребятишек. Об отсрочке для них стало известно, когда частичная мобилизация в республике уже завершилась.- Директива не призывать тех, у кого трое детей, пришла нам, когда мы мобилизацию уже, по сути, закончили, – подчеркнул Алексей Цыденов.По его словам, теперь встал вопрос социальной справедливости. Мобилизованных отцов троих детей должны вернуть с Украины.- Буквально прошлой неделе, в пятницу, я разговаривал с замминистра обороны РФ Николаем Александровичем Панковым. Именно это проговаривал с ним. Нужно же находить выход из ситуации. Люди уже зачислены в состав Вооружённых сил. Мы нашли вариант, обсудили его. Уже состоялось заседание республиканской призывной комиссии. Будем возвращать военнослужащих, у которых на момент призыва было трое детей, назад – причём очень быстро, – заверил Цыденов.