В районе Бурятии увековечивают память погибших в спецоперации

Общество, Фото: администрация Мухоршибирского района

Уголки памяти открываются в школах Мухоршибирского района



Сегодня, 3 ноября, в Хошун-Узурской школе Мухоршибирского района Бурятии открыт уголок памяти, посвящённый сержанты Виктору (Сандану) Янданову, погибшему во время спецоперации на Украине.



Сержант Виктор Янданов был командиром отделения боевых машин пехоты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Награждён памятной медалью главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ за участие в совместных российско-индийских международных военных учениях «Индра 2012»; медалью министерства обороны РФ за участие в монголо-российских совместных тактических учениях «Селенга-2017», «Селенга-2018», «Селенга-2019»; медалью участника манёвров войск «Восток-2018». Награждён «Орденом мужества» посмертно.



Как сообщил глава Мухоршибирского района Владимир Молчанов, в учебных заведениях района увековечивают память погибших при защите Отечества земляков. «Парты памяти» и уголки памяти Денису Лаптеву открыты в Хонхолойской СОШ, Дмитрию Горлатых – в Мухоршибирской СОШ №2. Также уголки памяти появились в следующих учреждениях образования: Андрею Гармаеву – в Галтайской СОШ, Кириллу Варфоломееву – в Харашибирской СОШ, Дмитрию Арфаницкому – в Мухоршибирском филиале Байкальского колледжа недропользования.

