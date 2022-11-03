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В районе Бурятии увековечивают память погибших в спецоперации

В районе Бурятии увековечивают память погибших в спецоперации
Общество,  Фото:администрация Мухоршибирского района
Уголки памяти открываются в школах Мухоршибирского района

Сегодня, 3 ноября, в Хошун-Узурской школе Мухоршибирского района Бурятии открыт уголок памяти, посвящённый сержанты Виктору (Сандану) Янданову, погибшему во время спецоперации на Украине.

Сержант Виктор Янданов был командиром отделения боевых машин пехоты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Награждён памятной медалью главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ за участие в совместных российско-индийских международных военных учениях «Индра 2012»; медалью министерства обороны РФ за участие в монголо-российских совместных тактических учениях «Селенга-2017», «Селенга-2018», «Селенга-2019»; медалью участника манёвров войск «Восток-2018». Награждён «Орденом мужества» посмертно.

Как сообщил глава Мухоршибирского района Владимир Молчанов, в учебных заведениях района увековечивают память погибших при защите Отечества земляков. «Парты памяти» и уголки памяти Денису Лаптеву открыты в Хонхолойской СОШ, Дмитрию Горлатых – в Мухоршибирской СОШ №2. Также уголки памяти появились в следующих учреждениях образования: Андрею Гармаеву – в Галтайской СОШ, Кириллу Варфоломееву – в Харашибирской СОШ, Дмитрию Арфаницкому – в Мухоршибирском филиале Байкальского колледжа недропользования.
школы Бурятия Мухоршибирский район военнослужащие

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