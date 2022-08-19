На Байкале завершился международный форум молодёжи

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Его участники защитили более 300 проектов



В Иркутской области завершился международный молодёжный форум «Байкал», который с 15 августа проходил в районе Куркутского залива Ольхонского района. В нём приняли участие более пятисот человек со всех регионов страны, а также из Узбекистана и ДНР.



- За пять дней его участники успели сделать многое. Защитили более 300 проектов, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Образовательная программа форума включала шесть направлений: «Диалог культур», «Молодёжные сообщества», «Туризм», «Предпринимательство», «IT-сообщество» и «Креативные индустрии». В рамках всероссийского конкурса молодёжных проектов Росмолодёжи, который предусматривает грантовую поддержку до полутора миллионов рублей, 137 участников форума «Байкал» представили свои идеи экспертам. Также состоялась защита проектов на региональном грантовом конкурсе. В нём приняли участие 206 жителей региона. В данном случае грант в форме субсидии до трёхсот тысяч рублей выделяется на реализацию социально значимого проекта.



- Наша молодёжь представила много интересных идей в сферах туризма и экологии, предпринимательской деятельности, развития сельских территорий, а также в рамках ряда направлений молодёжной политики. В частности, мы получили инициативы по развитию будущего дома молодёжи Иркутской области. Мы будем сопровождать проекты, - отметила министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.



Для участников форума также провели ярмарку вакансий, интеллектуальные квизы, лекции по трудоустройству и прочие активности. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.