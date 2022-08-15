В Бурятии на Байкале пройдёт фестиваль национального костюма

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Участие примут гости из 12 районов Бурятии, Усть-Ордынского автономного округа, Агинского Бурятского округа, Хакасии, а также Казахстана и Монголии



В эту субботу, 20 августа, на территории ОЭЗ «Байкальская гавань» в Бурятии пройдёт фестиваль народного костюма «Тоонто нютагайм баялиг» (Богатство родного края). Он будет включать конкурсы, этнодефиле, мастер-классы. Для музыкального оформления привлечены известные артисты.



- Участок «Турка» у нас в эту субботу примет вот такой замечательный фестиваль. Это уже будет третий фестиваль «Богатство родного края». Мероприятие будет ярким, красивым, впечатляющим, - рассказал директор ОЭЗ «Байкальская гавань» Максим Шарипов.



По словам организатора мероприятия Раджаны Будаевой, уровень межрегиональный, география участников достаточно обширная - это 12 районов Бурятии, Усть-Ордынский автономный округ Иркутской области, Агинский Бурятский округ Забайкальского края. Приедут гости из Казахстана, Хакасии, будут представители от Монголии.



Сам фестиваль включает в себя четыре конкурса. Так, продемонстрируют родовые костюмы, традиционные костюмы народов, проживающих в Бурятии Бурятия. Это не только костюмы бурятского народа, но и эвенков, семейских, армян и пр.



Также состоится конкурс мастеров национальных аксессуаров: это шапки, сапоги, сумки, украшения в этническом стиле.



Также среди участников и желающих будет проведён конкурс знатоков традиций и обычаев.



- Что касается самого яркого, ключевого момента нашего фестиваля – этнодефиле, то здесь мы привлекли известного режиссёра Евгению Герасимову, она придумала очень яркую, концептуальную идею, литературный сценарий написал Есугей Сындуев. Ключевой момент – идея, связанная с сакральной местностью Баргуджин Тукум. Так как у нас сам фестиваль будет проведён на берегу Байкала, именно эта местность, где издревле проживали бурятские племена, поэтому мы там задействовали перформанс живых картин, где будут представлены такие образы как Алангуа, Чингисхан, Мать-Бурятия, Хоридой Мэргэн. Ну и соответственно, литературными прологами всё это будет отражено в этно-галадефиле, а само оно будет состоять из двух частей. Сначала мы покажем традиционные костюмы – это традиционные костюмы шести бурятских родов, затем костюмы семейских, русских и эвенков. Хэдлайнерами вступят показы таких известных дизайнеров, как Игорь Сарапулов, Мила Шарапова и Евгения Мэрдыгеева. Также мы для музыкального оформления показов привлекли известных наших артистов – звезда бурятской оперной сцены Михаил Пирогов, Ирина Шагдурова, Валико Гаспарян, Елена Мохосова, в сопровождении морин-хуура Арюны Нимаевой, - говорит Раджана Будаева.



Все площадки будут работать в интерактивном режиме. Будут мастер-классы по валянию шерсти, по бисероплетению, по завязыванию кички. Желающие могут надеть национальные костюмы, провести фотосессию с профессиональными фотографами. По итогам фестиваля будет отснят видеофильм.





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