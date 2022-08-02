Манула назвали Арсом
Забайкальцы выбрали имя «Арс» для кота-манула – символа чемпионата России по боксу. Конкурс проходил в два этапа на официальной странице федерации бокса Забайкальского края в социальных сетях. Победитель Дарья Петрова получит два билета на финал соревнований, которые пройдут с 29 сентября по 9 октября в Чите.
Участники предлагали пять вариантов, как будут звать кота-манула: Арс, Zадира, Апперкот, Алтан и Патрон. Победу одержало первое, набрав 50% голосов. Автор Дарья Петрова отметила, что имя Арс в переводе с латинского означает – «искусство побеждать».
- В этом году забайкальскому боксу исполняется 100 лет, а уже осенью в Чите пройдёт чемпионат России среди мужчин от 19 до 40 лет, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Выбрано имя талисмана чемпионата России по боксу в Чите
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