Выбрано имя талисмана чемпионата России по боксу в Чите

Общество, Фото: федерация бокса Забайкальского края

Манула назвали Арсом



Забайкальцы выбрали имя «Арс» для кота-манула – символа чемпионата России по боксу. Конкурс проходил в два этапа на официальной странице федерации бокса Забайкальского края в социальных сетях. Победитель Дарья Петрова получит два билета на финал соревнований, которые пройдут с 29 сентября по 9 октября в Чите.



Участники предлагали пять вариантов, как будут звать кота-манула: Арс, Zадира, Апперкот, Алтан и Патрон. Победу одержало первое, набрав 50% голосов. Автор Дарья Петрова отметила, что имя Арс в переводе с латинского означает – «искусство побеждать».



- В этом году забайкальскому боксу исполняется 100 лет, а уже осенью в Чите пройдёт чемпионат России среди мужчин от 19 до 40 лет, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

