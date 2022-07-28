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В Бурятию поступила партия вакцины от коронавируса

В Бурятию поступила партия вакцины от коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителей Бурятии призывают не пропускать сроки ревакцинации

В Бурятию поступила очередная партия вакцины против коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения. Вакцина распределена в поликлиники Улан-Удэ и по районам республики.

Вакцина против COVID-19 распределяется минздравом России по регионам в соответствии с потребностью. Минздрав республики на прошлой неделе оформил заявку на поставку вакцины.

- Поступавшая вакцина Гам-КОВИД-Вак в количестве 6500 комплектов распределяется по районным больницам и городским поликлиникам в соответствии с заявками. Планируется, что вся вакцина будет доставлена в городские поликлиники и близлежащие к Улан-Удэ центральные районные больницы до конца текущей недели. В остальные центральные районные больницы поставка завершится на следующей неделе, - отметили в минздраве.

Жителей Бурятии призывают не пропускать сроки ревакцинации.

- Для достижения высокого уровня коллективного иммунитета населения против коронавирусной инфекции необходимо проводить вакцинацию после истечению шести месяцев после перенесённого заболевания (в том числе и у тех, кто вакцинировался ранее), либо по истечении шести месяцев от прошедшей вакцинации, - отмечают медицинские специалисты.

В Улан-Удэ пройти вакцинацию и ревакцинацию против коронавируса можно в поликлиниках по месту жительства, а также в пункте вакцинации в торговом центре «Форум» (время работы пункта вакцинации в ТЦ «Форум»: с 10:00 до 17:00 с понедельника по субботу).

Как сообщал «Байкал-Daily», по словам заместителя министра здравоохранения Бурятии Валерия Амагырова, большинство находящихся в больницах пациентов пропустили сроки ревакцинации. По его словам, республика готова к новой возможной волне коронавируса.
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