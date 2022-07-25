Бурятия готовится к новой волне коронавируса

«Надо быть всегда готовым», - заявил замминистра здравоохранения республики Валерий Амагыров
В Бурятии в последние две недели, с середины июля, заболеваемость коронавирусом пошла в гору. Регистрируется превышение недельного показателя заболеваемости ковидом. Об этом сегодня сообщила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по республике Татьяна Истомина.
- Если недельный показатель заболеваемости в июне, в мае был 9 на 100 тысяч населения, то в последние две недели этот показатель составляет 14,6 на 100 тысяч населения. У нас буквально в ежедневном режиме проводится мониторинг циркуляции возбудителя этой инфекции. На сегодняшний день можно сказать, что преобладающим штаммом, который циркулирует у нас, является штамм омикрон – 94%, остатки приходятся на штамм дельта, - сообщила Татьяна Истомина.
Заболеваемость выросла в 1,6 раза во всех возрастных группах.
По словам Татьяны Истоминой, по всей России в последние две недели наметилась тенденция к увеличению заболеваемости: «Такая ситуация складывается в 1/3 регионов нашей страны».
Специалист призвала по-прежнему соблюдать меры профилактики: соблюдать гигиену рук, незамедлительно обращаться к врачу при появлении любых симптомов респираторного заболевания и, конечно же, ставить профилактические прививки.
- Я хочу обратить внимание на ревакцинацию. Иммунитет сохраняется не более, чем полгода. Поэтому ревакцинация на сегодня актуальна. Она ещё актуальна в преддверии того сезона, когда будут регистрироваться наши уже привычные респираторные вирусные инфекции, - отметила Татьяна Истомина.
Заместитель министра здравоохранения Бурятии Валерий Амагыров привёл данные о пациентах, находящихся сейчас в больнице с коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в стационарах проходят лечение 28 человек.
- Все эти пациенты с просроченной ревакцинацией, то есть больше чем на полгода они просрочили срок ревакцинации, - сообщил Валерий Амагыров.
По его словам, Бурятия готова к новой возможной волне коронавируса. В республике в достаточном количестве имеются тест-системы, запасы масок, противовирусных препаратов и всех других средств для борьбы с COVID-19.
- Мы готовимся, надо быть всегда готовым, что показали предыдущие волны ковида. Мы разворачивали коечный фонд с 365 почти до 3600 коек. То есть, в этом плане у нас готовность есть, - сказал Валерий Амагыров.
Несмотря на это, пока каких-либо коронавирусных ограничений в Бурятии вводить не собираются.
Помимо вакцинации взрослого населения, ведётся подростковая. По словам Валерия Амагырова, в республику поступило 3210 компонентов вакцины «Спутник М», и по состоянию на 25 июля вакцинацию первым компонентом провело 2383 подростка, завершили вакцинацию 1854.
Также поставить вакцину можно платно. Это мера иммунизации предусмотрена для иностранных граждан, которые не имеют полиса ОМС. На сегодня прививку от коронавируса в Бурятии поставил 2173 иностранца. Всего в республику на эти цели доставлено 3608 доз.
Коме того, в течение этой недели ожидается поставка вакцины «Спутник». Поставить прививку можно в поликлиниках, а также мобильных пунктах вакцинации.
С 21 июля возобновил работу республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом. По словам Татьяны Истоминой, первым поручением было усиление работы по вакцинации и ревакцинации.
Бурятия готовится к новой волне коронавируса
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