В Бурятии упростили оформление инвалидности

С 1 июля на территории Российской Федерации действуют новые правила признания лица инвалидом
1 июля прекратил своё действие временный порядок признания лица инвалидом, утверждённый постановлением правительства РФ от 16.10.2020 №1697, в соответствии с которым ранее установленная инвалидности автоматически продлевается на следующие 6 месяцев. Он также позволял присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы.
Согласно новым правилам признание лица инвалидом будет происходить по следующей схеме:
1. Медицинская организация (государственная или частная поликлиника) принимает решение о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу (МСЭ) и уведомляет его об этом решении.
2. Гражданин подписывает согласие о направлении на экспертизу, в котором указывает выбранную им форму проведения освидетельствования с личным присутствием или без (то есть заочно).
3. Медорганизация направляет в бюро МСЭ все необходимые документы для проведения освидетельствования.
4. С учётом полученных документов бюро принимает решение о форме и дате проведения освидетельствования. При выборе МСЭ с личным присутствием дата и время согласовывается с гражданином.
5. Проводится МСЭ, о результатах которой уведомляют гражданина. В случае признания лица инвалидом готовится выписка из акта медико-социальной экспертизы, а её данные вносятся в ГИС «Федеральный реестр инвалидов».
6. По согласованию с гражданином справка, подтверждающая факт установления группы инвалидности, выдаётся на руки или направляется почтовым отправлением. Вместе со справкой выдаётся или отправляется почтой индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА).
- Обращаем внимание граждан, срок инвалидности которых заканчивается после 1 июля 2022 года, на необходимость своевременного оформления в медицинской организации направления на медико-социальную экспертизу, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
По информации ведомства, 72292 жителя Бурятии имеют инвалидность, из них 33437 проживают в Улан-Удэ.
В Бурятии упростили оформление инвалидности
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