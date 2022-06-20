В Бичурском районе лесники засеяли питомник
В Бурятии лесники увеличивают площади лесовосстановления. Для этого они выращивают пока ещё совсем молодой лес. Так, сотрудники Бичурского лесхоза засеяли лесной питомник, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Мы подготовили почву – очистили от сорняков и вспахали. Семена мы заранее обработали в растворе марганцовки, а затем подсушили. После того, как почва и семена были готовы к посеву, закрепили сеялку за трактор и приступили к посеву. Затем почву присыпали опилками, чтобы задержать влагу в почве, а также защитить посевы от вредителей, - рассказал заместитель руководителя Бичурского лесхоза Алексей Халецкий.
Всего за день сотрудники лесхоза высеяли более 35 кг семян сосны. Теперь предстоит большая кропотливая работа по выращиванию посадочного материала, требующая определённых навыков и внимания.
- Мы планируем получить около 500 тысяч маленьких сосен, которые через две года будут высажены на территориях, погибших от лесных пожаров, - поделился Алексей Халецкий.
Всего в республике действует 15 лесных питомников.
В Бурятии лесники начали выращивать 500 тысяч сосенок
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