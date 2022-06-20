 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 июня

19 июня

Популярное

В Бурятии лесники начали выращивать 500 тысяч сосенок

В Бурятии лесники начали выращивать 500 тысяч сосенок
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
В Бичурском районе лесники засеяли питомник

В Бурятии лесники увеличивают площади лесовосстановления. Для этого они выращивают пока ещё совсем молодой лес. Так, сотрудники Бичурского лесхоза засеяли лесной питомник, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Мы подготовили почву – очистили от сорняков и вспахали. Семена мы заранее обработали в растворе марганцовки, а затем подсушили. После того, как почва и семена были готовы к посеву, закрепили сеялку за трактор и приступили к посеву. Затем почву присыпали опилками, чтобы задержать влагу в почве, а также защитить посевы от вредителей, - рассказал заместитель руководителя Бичурского лесхоза Алексей Халецкий.

Всего за день сотрудники лесхоза высеяли более 35 кг семян сосны. Теперь предстоит большая кропотливая работа по выращиванию посадочного материала, требующая определённых навыков и внимания.

- Мы планируем получить около 500 тысяч маленьких сосен, которые через две года будут высажены на территориях, погибших от лесных пожаров, - поделился Алексей Халецкий.

Всего в республике действует 15 лесных питомников. 
лесники Лес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии лесники начали выращивать 500 тысяч сосенок
В Бурятии лесники начали выращивать 500 тысяч сосенок
Общество, 20.06.2022
В Бичурском районе лесники засеяли питомник
Народная артистка Бурятии спела «Ягоду-малинку» в оперном варианте
Народная артистка Бурятии спела «Ягоду-малинку» в оперном варианте
Общество, 20.06.2022
Ольга Жигмитова впечатлила оригинальным видео
В Бурятии ветеран педагогического труда отмечает 90-летие
В Бурятии ветеран педагогического труда отмечает 90-летие
Общество, 20.06.2022
Мария Раднаевна Цыренжапова 40 лет трудилась педагогом
В Бурятии ожидается жаркая погода с кратковременными дождями
В Бурятии ожидается жаркая погода с кратковременными дождями
Общество, 20.06.2022
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни  
В Улан-Удэ готовят к открытию новый детский сад
В Улан-Удэ готовят к открытию новый детский сад
Общество, 20.06.2022
В здании уже ведётся расстановка мебели и технологического оборудования
В Бурятии запустили горячую линию по туристическим услугам
В Бурятии запустили горячую линию по туристическим услугам
Общество, 20.06.2022
Горячая линия работает до конца месяца  
В Улан-Удэ общественник проверил дежурную часть отдела полиции
В Улан-Удэ общественник проверил дежурную часть отдела полиции
Общество, 20.06.2022
В комнатах для задержанных проблем не было выявлено
В Бурятии простятся с погибшим на Украине младшим сержантом
В Бурятии простятся с погибшим на Украине младшим сержантом
Общество, 20.06.2022
Погибший в ходе спецоперации Николай Бальчинов вырос в Кяхте
Улан-удэнцы могут стать ведущими нового тревел-проекта
Улан-удэнцы могут стать ведущими нового тревел-проекта
Общество, 20.06.2022
Новое телешоу расскажет о достопримечательностях и локациях городов и регионов России, о которых знают только местные
В Улан-Удэ осуждённых научили готовить рыбу в маринаде
В Улан-Удэ осуждённых научили готовить рыбу в маринаде
Общество, 20.06.2022
Для осуждённых женщин провели очередной кулинарный мастер-класс  
В Бурятии восстанавливают проезд на дороге, где введён режим ЧС
В Бурятии восстанавливают проезд на дороге, где введён режим ЧС
Общество, 20.06.2022
На проблемной дороге старые деревянные мосты давно пришли в негодность
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 20.06.2022
В республике запрещены прогулки в лесах
На Украине погиб 19-летний военный из Бурятии
На Украине погиб 19-летний военный из Бурятии
Общество, 20.06.2022
Виктор Урбаханов отправился в армию после окончания школы в 2020 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^