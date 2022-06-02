В Улан-Удэ нашли дом лисёнку, который потерял маму









Специалисты объяснили, что лисицы идут в населённые пункты в поисках корма. Поэтому важно не мусорить в несанкционированных местах и очищать своевременно контейнеры с отходами.



Подбирать детёнышей диких зверей категорически запрещается. Изъятый из природы детёныш, если даже его вернуть обратно, будет брошен и погибнет.



- Не нужно трогать и подкармливать лис и других диких животных. Это может спровоцировать нарушение их привычного уклада жизни, - пояснил начальник отдела охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира Бурприроднадзора Михаил Климентьев.



Для помощи животным нужно обращаться в надзорный орган и вызывать специалистов.







Несколько дней назад к дому жителей посёлка Восточный в Улан-Удэ пришёл лисёнок. Хозяева рассказали, что он не хотел уходить в лес, а сидел рядом с домом на опушке.- Мы его кормили несколько дней. Уходить он не собирался. Он любит курицу, свинину, говядину не ест. Печень кушает, вот такое он обожает, - рассказал хозяин дома.О находке семья сообщила в Бурприроднадзор. Специалисты определили, что лисёнку всего два месяца, и ему нужен уход. Поэтому они определили животного на проживание в зоосад Этнографического музея Бурятии. Там за ним будут следить специалисты.- Лисёнку два месяца, это мальчик, у которого очень умные глаза. Он теперь будет жить в Этнографическом музее. Так оказалось, что он оказался без мамы, и за ним теперь нужен уход. Теперь все желающие могут посмотреть на него в музее, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.