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Чабан из Курумканского района Бурятии отметил 90-летие

Чабан из Курумканского района Бурятии отметил 90-летие
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Курумканского района
У юбиляра семь внуков и восемь правнуков

11 мая жителю Курумканского района Бурятии Ракше Эрдыниевичу Гармаеву исполнилось 90 лет.

Юбиляр родился в селе Алла Курумканского района Бурятской АССР. Во время войны жил с родителями на заимке, с малых лет был приучен к труду. С 1947 по 1992 годы работал чабаном в совхозе «Дыренский» вплоть до выхода на пенсию.

Ракша Эрдыниевич награждён многочисленными наградами: юбилейной почётной грамотой районного совета народных депутатов за успехи в социалистическом соревновании и в честь 60 лет Бурятской АССР, диплом молодому передовику сельского хозяйства за достигнутые успехи в социалистическом соревновании и в честь празднования 72-й годовщины Великого Октября, благодарственное письмо от президента РБ, юбилейные медали 60 лет, 65 лет, 70 лет и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, памятная медаль «Дети войны».

Вместе с женой Евдокией Цыреновной родили и воспитали пятерых детей. У них семь внуков и восемь правнуков. В настоящее время ветеран живёт у своей дочери Валентины.

- Благодаря проекту «Мечта ветерана», который помогает воплотить в жизнь сокровенные желания участников Великой Отечественной войне и тружеников тыла, с помощью неравнодушных граждан исполнилась мечта Ракши Эрдыниевича Гармаева. Он мечтал о том, чтобы в его доме появились пластиковые окна и добротные двери. Благодаря пожертвованиям в фонд, у ветерана в доме произвели замену всех окон и двери. Новые окна появились как раз незадолго до юбилея, - сообщает пресс-служба администрации Курумканского района.
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