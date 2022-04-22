Число умерших от коронавируса близится к 3000
В Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 41 человека.
Третий день подряд суточный прирост держится примерно на одном уровне. Так, если вчера зарегистрирован 41 новый заболевший, позавчера их было 46, до этого 48. При этом ещё днём ранее, 18 апреля, было всего 18 заражённых за сутки – минимальный показатель, какие были только в самом начале пандемии. До этого суточный прирост был 31, 49, 59 и т.д.
Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии за всё время составило 135 715. Из них 44% (59 981) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умерли от коронавируса 2996 жителей Бурятии.
Накануне от ковида скончался один пожилой (старше 65 лет) больной. Отметим, смертность в последнее время снизилась до единичных случаев, так, позавчера был один летальный исход, за день до этого – два.
На утро 22 апреля в стационарах лечатся 218 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 20 человек.
В отделениях реанимации находятся 48 пациентов. Из них девять – на ИВЛ.
На амбулаторном лечении и наблюдении – 376 человек. Это на девять меньше, чем днём ранее.
Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом в Бурятии состоится музыкальный фестиваль «Голос кочевников». Его не проводили два года из-за ковидных ограничений.
В Бурятии третий день COVID-19 держится на одном уровне
Общество, Фото:
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