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В Бурятии спустя два года состоится «Голос кочевников»

В Бурятии спустя два года состоится «Голос кочевников»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Названа дата проведения «Голоса кочевников», который не звучал два года подряд

В Бурятии организаторы фестиваля «Голос кочевников» (0+) анонсировали даты его проведения. В этом году музыкальный фестиваль запланирован на 15 и 16 июля. Он пройдёт традиционно в Ацагатской долине в Заиграевском районе.

- Самый долгожданный, самый музыкальный, самый яркий фестиваль республики возвращается! Билеты и афиша появятся уже очень скоро, следите за новостями, - написали в группе фестиваля в социальной сети «Вконтакте».

Как сообщал «Байкал-Daily», фестиваль не проводился последние два года. В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, фестиваль ожидаемо сначала перенесли на осень, затем на будущий год.

В 2021 году ковидная обстановка была переменчивая. Но весной заболеваемость не была высокой, так что организаторы начали готовиться к проведению «Голоса кочевников». Даже назвали его хедлайнера – рокера Вячеслава Петкуна, лидера группы «Танцы минус». Но буквально за месяц, когда зрители уже вовсю покупали билеты, фестиваль отменили из-за роста заболеваемости коронавирусом. 

Тогда арт-директор фестиваля Наталья Уланова призналась, что произошедшее «вгоняет в эмоциональную яму». Неравнодушные зрители поддерживали её сообщениями в соцсети. 

В 2019 году «Голос кочевников» посетили около десяти тысяч человек. Фестиваль продлился три дня. Одним из хедлайнеров мероприятия стал легендарный русский рокер Найк Борзов, который исполнил все свои хиты.
Голос кочевников

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