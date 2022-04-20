Названа дата проведения «Голоса кочевников», который не звучал два года подряд
В Бурятии организаторы фестиваля «Голос кочевников» (0+) анонсировали даты его проведения. В этом году музыкальный фестиваль запланирован на 15 и 16 июля. Он пройдёт традиционно в Ацагатской долине в Заиграевском районе.
- Самый долгожданный, самый музыкальный, самый яркий фестиваль республики возвращается! Билеты и афиша появятся уже очень скоро, следите за новостями, - написали в группе фестиваля в социальной сети «Вконтакте».
Как сообщал «Байкал-Daily», фестиваль не проводился последние два года. В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, фестиваль ожидаемо сначала перенесли на осень, затем на будущий год.
В 2021 году ковидная обстановка была переменчивая. Но весной заболеваемость не была высокой, так что организаторы начали готовиться к проведению «Голоса кочевников». Даже назвали его хедлайнера – рокера Вячеслава Петкуна, лидера группы «Танцы минус». Но буквально за месяц, когда зрители уже вовсю покупали билеты, фестиваль отменили из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Тогда арт-директор фестиваля Наталья Уланова призналась, что произошедшее «вгоняет в эмоциональную яму». Неравнодушные зрители поддерживали её сообщениями в соцсети.
В 2019 году «Голос кочевников» посетили около десяти тысяч человек. Фестиваль продлился три дня. Одним из хедлайнеров мероприятия стал легендарный русский рокер Найк Борзов, который исполнил все свои хиты.
В Бурятии спустя два года состоится «Голос кочевников»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Названа дата проведения «Голоса кочевников», который не звучал два года подряд
Средний возраст машин в Бурятии значительно выше, чем по стране
Заболеваемость коронавирусом не удержалась на очень низких позициях
В Родительский день запустят специальные автобусные маршруты
Нарушение выявила прокурорская проверка
«Возвращение» продлится неделю
Должностное лицо оштрафовал суд
В республике ощутимо похолодало
Сдать кровь можно будет с утра и до обеда
Дети вынуждены далеко ездить из-за капремонта в школе
Дети учились реанимировать и пеленать новорождённых
Антинаркотическое мероприятие провели сотрудники уголовно-исполнительной инспекции
Одними из лучших оказались БГУ, ВСГУТУ, БГСХА и ВСГИК
Садоводы Бурятии смогут основательно подготовиться к дачному сезону
В регион поступило 800 доз вакцины «Спутник М»