Арсалан Будажапов выигрывал эти соревнования в 2020 году
Чемпионат Азии по вольной борьбе пройдёт с 19 по 24 апреля в столице Монголии Улан-Баторе. В соревнованиях примет участие чемпион Азии 2020 года в Нью-Дели в весовой категории 79 кг, бурятский борец Арсалан Будажапов, сообщает группа «Борцы Бурятии».
Напомним, что федерация вольной борьбы Монголии подавала заявку во всемирную федерацию борьбы на проведение чемпионата Азии по вольной борьбе среди взрослых в 2021 году. Однако из-за пандемии COVID-19 этот запрос не был удовлетворён. Затем было принято решение отдать Монголии право организации чемпионата Азии 2022 года.
Возрастное ограничение 6+
Бурятский борец примет участие в чемпионате Азии
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