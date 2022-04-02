Первый этап проведут в Улан-Удэ
30 апреля в Бурятии стартует чемпионат республики по кантри-кроссу. Первый этап проведут в Улан-Удэ, в микрорайоне Аршан.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в классах: «Открытый» (18-44 года), «Эндуро 250» (18 лет и старше), «Ветераны» (45 лет и старше), «Девушки» (18 лет и старше).
Регистрация участников заездов и открытая тренировка пройдут с 10:00 до 11:00. Открытие соревнований начнётся в 12:00.
Призёры в личном зачёте награждаются медалями и дипломами, сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии пройдёт чемпионат по кантри-кроссу
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